Dòng người ken đặc xếp hàng đi lễ chùa Hoằng Pháp

17 giờ chiều 17-2 (mùng 1 Tết), ngay từ đầu đường Tân Hiệp 6, lối dẫn vào cổng chính chùa Hoằng Pháp đã ken đặc người đến lễ Phật, hái lộc đầu năm.

Nhiều người chọn gửi xe ngoài đường Lê Lợi rồi đi bộ vào Tân Hiệp 6 để thuận tiện hơn. Dù đoạn đường vào chùa chỉ dài khoảng 100 m nhưng do lượng người hành hương quá đông, phải mất 20-30 phút mới vào đến chùa.

Giá giữ xe máy quanh chùa dao động từ 10.000 - 20.000/chiếc.

Tuy nhiên, vào đến khuôn viên chùa thì mọi thứ đều khác hẳn, không gian thoáng đãng hơn. Chị Diễm Hương (xã Hóc Môn) hào hứng nói: "Gia đình tôi luôn giữ truyền thống đi lễ chùa Hoằng Pháp đầu năm để cầu bình an, hạnh phúc. Ngoài ra, năm nào chùa cũng trang trí tiểu cảnh rất đẹp nên đây cũng là dịp để cả nhà du xuân, chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm cùng nhau".

Các Phật tử xếp hàng chờ thực hiện nghi thức tắm Phật.

Nghi thức này không chỉ để cầu bình an mà còn là biểu tượng cho việc gột rửa thân tâm, loại bỏ phiền não và tham sân si, hướng đến sự thanh tịnh, an lạc trong cuộc sống.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khi tắm Phật sẽ có 3 lần xối nước. Phật tử cầm gáo nước bằng tay nào không quan trọng, nhưng hãy xối nước theo thứ tự: vai phải, vai trái và bàn chân của Đức Phật.

Phật tử đến chùa từ mùng 1 Tết đến mùng 4 Tết Bính Ngọ sẽ nhận lộc lì xì đầu năm. Các mô hình tiểu cảnh sẽ được nhà chùa giữ đến hết ngày 4-3 (16 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Nhà chùa phải thường xuyên phát loa thông báo để bà con nâng cao cảnh giác. Đến 20 giờ cùng ngày, tuyến đường dẫn vào chùa vẫn còn ken đặc người.