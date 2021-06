Mua máy lạnh mùa nắng nóng, đừng bỏ qua những chi tiết này!

Thứ Tư, ngày 02/06/2021 06:00 AM (GMT+7)

Người dùng nên tham khảo kỹ các thông số kỹ thuật của máy lạnh (điều hòa một chiều chỉ làm lạnh) và xác định rõ nhu cầu thực tế để chọn lựa sản phẩm phù hợp.

Công suất máy phải phù hợp với diện tích phòng và mục đích sử dụng phòng

Máy lạnh được sản xuất ra với nhiều mức công suất khác nhau để phù hợp với từng không gian cụ thể. Tùy vào diện tích không gian của căn phòng sau khi trừ đi diện tích kín của giường, tủ, người dùng sẽ biết nên chọn dàn điều hòa có công suất bao nhiêu theo bảng bên dưới.

Diện tích Công suất phù hợp ≤12m2 7.000 Btu/h (0,8 HP) 12m2 < diện tích ≤15m2 9.000 Btu/h (1 HP) 15m2 < diện tích ≤ 25m2 12.000 Btu/h (1.5 HP) 20m2 < diện tích ≤ 30m2 18.000 Btu/h (2 HP) 30m2 < diện tích ≤ 35m2 24.000 Btu/h (2.5 HP)

So với các năm trước máy lạnh có công suất thấp nhất là 9.000 Btu/h (tương đương 1 HP hay còn gọi là 1 ngựa) thì năm 2021 đã xuất hiện thêm máy lạnh có công suất 7.000 Btu/h (tương đương 0,8 HP) của Gree. Đó là một phần trong bộ điều hòa multi gồm hai dàn lạnh (7.000 Btu/h và 9.000 Btu/h) và một dàn nóng dùng chung, để trang bị cho hai căn phòng khác nhau vừa tiện lợi vừa tiết kiệm.

Ưu tiên công nghệ biến tần tiết kiệm điện (Inverter)

Ưu điểm của công nghệ Inverter thể hiện ở khả năng tiết kiệm điện năng tiêu thụ vì động cơ sẽ khởi động từ từ rồi tăng tốc dần lên đến hết tải, chứ không chỉ có tắt hoặc mở hết công suất như động cơ thông thường. Khi hệ thống làm lạnh tiến gần đến nhiệt độ được cài đặt, động cơ máy sẽ quay chậm lại giúp ít tiêu hao điện năng mà vẫn giữ cho nhiệt độ ổn định.

Máy lạnh Inverter thường có biểu tượng nhận diện rất rõ ràng.

Chẳng hạn với Gree, hãng này có công nghệ Real Inverter tiết kiệm tới 60% điện năng. Theo khuyến nghị của hãng, đây là công nghệ điều hòa phù hợp với căn phòng có tần suất sử dụng máy lạnh liên tục trên 6 tiếng. Tuy nhiên, có một lưu ý là giá thành của máy lạnh Inverter thường cao hơn so với máy lạnh không Inverter xét ở cùng công suất và nhãn hiệu.

Phải có nhãn hiệu suất năng lượng được cấp bởi Bộ Công thương

Thị trường thiết bị điện tại Việt Nam có hai loại nhãn hiệu suất năng lượng là nhãn năng lượng xác nhận và nhãn năng lượng so sánh. Trong đó, nhãn năng lượng so sánh phổ biến hơn cả. Nó thường được dán bên ngoài dành lạnh của bộ điều hòa nhằm cho người dùng biết hiệu suất năng lượng của sản phẩm này so với các sản phẩm cùng loại khác.

Theo đó, số sao in trên nhãn năng lượng thể hiện mức hiệu suất năng lượng từ 1 sao đến 5 sao, được xác định dựa trên kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Sản phẩm có số sao càng cao thì hiệu suất năng lượng càng tốt so với các sản phẩm cùng loại.

Nhãn năng lượng so sánh do Bộ Công thương cấp.

Có công nghệ làm lạnh nhanh

Mỗi hãng máy lạnh hiện nay đều trang bị sản phẩm của mình một công nghệ làm lạnh nhanh, như LG có Jet Mode, Samsung có Fast hay Gree có Turbo,... Chức năng này đặc biệt phát huy hiệu quả theo đúng tên gọi của nó là mang lại cho căn phòng hơi lạnh nhanh nhất có thể chỉ sau khoảng 3 phút.

Một số công nghệ khác và hậu mãi

Những dàn lạnh hiện đại ngày nay đã được trang bị thêm màng lọc vi bụi hay khả năng diệt khuẩn, như Cold Plasma của Gree. Trong khi đó, dàn nóng dần được nâng cao độ bền bởi các công nghệ chống ăn mòn ngay cả với muối biển, cho khả năng chịu được thời tiết nắng nóng cực đỉnh trong thời gian dài.

Có những dòng máy lạnh đã được trang bị thêm các lớp lọc vi bụi, vi khuẩn để bảo vệ sức khỏe người dùng.

Bên cạnh đó, tự động làm sạch cũng là công nghệ đáng quan tâm. Công nghệ này chỉ mới xuất hiện gần đây trên một số sản phẩm mới, như G-Clean của Gree, Auto Clean trên máy lạnh Samsung hay Self Clean đối với LG,... Người dùng có thể thực hiện dễ dàng bằng thao tác trên remote.

Khi chọn mua điều hòa, người dùng cũng cần chú ý tới chính sách hậu mãi không chỉ của nơi bán mà còn của thương hiệu điều hòa định mua. Hiện nay, điều hòa Inverter của Gree có chính sách bảo hành dài nhất trên thị trường với 5 năm cho sản phẩm và 10 năm cho máy nén, có thể kích hoạt bảo hành điện tử qua ứng dụng Gree Services tiện lợi.

Nguồn: http://danviet.vn/mua-may-lanh-mua-nang-nong-dung-bo-qua-nhung-chi-tiet-nay-5020212655827115.htmNguồn: http://danviet.vn/mua-may-lanh-mua-nang-nong-dung-bo-qua-nhung-chi-tiet-nay-5020212655827115.htm