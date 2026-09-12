Realme 16 Pro và Buds T500 Pro phiên bản Harry Potter đã được ra mắt

Giờ đây, Realme lại tiếp tục hợp tác với Warner Bros. Discovery Global Consumer Products để ra mắt các phiên bản chủ đề Harry Potter cho hai sản phẩm của mình. Realme 16 Pro phiên bản Harry Potter và tai nghe không dây Realme Buds T500 Pro phiên bản Harry Potter. Đây là những sản phẩm nối tiếp thành công của phiên bản giới hạn Realme 15 Pro chủ đề *Game of Thrones* ra mắt năm ngoái.

Hãng chưa công bố giá bán hay ngày phát hành chính thức cho các sản phẩm mới này. Tuy nhiên, website Realme tại Ấn Độ và Flipkart đã xác nhận rằng chiếc điện thoại Harry Potter sẽ được bán tại thị trường Ấn Độ.

Realme 16 Pro phiên bản Harry Potter

Realme 16 Pro phiên bản Harry Potter được phát triển dựa trên phiên bản Master Gold của dòng máy này. Mặt lưng máy có họa tiết hình thoi và được thiết kế để đổi màu. Realme mô tả đây là công nghệ đổi màu "cảm biến ánh sáng bốn chiều" (quadra light-sensing) đầu tiên trên thế giới.

Mặt lưng của chiếc smartphone đặc biệt cũng nổi bật với huy hiệu Hogwarts bằng kim loại cỡ lớn, thể hiện biểu tượng của bốn nhà: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff.

Realme 16 Pro phiên bản Harry Potter.

Câu khẩu hiệu tiếng Latinh của trường, "Draco Dormiens Nunquam Titillandus" cũng xuất hiện trên máy, cùng dòng chữ "Welcome to Hogwarts" chạy dọc theo khung viền bên phải.

Về phần cứng, máy dự kiến ​​sẽ giữ nguyên thông số như phiên bản Realme 16 Pro tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch tần số quét 144Hz, chip MediaTek Dimensity 7300 Max, viên pin 7.000mAh hỗ trợ sạc 80W, hệ thống camera gồm camera chính 200MP có chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie 50MP.

Một thông tin rò rỉ trước đó cho thấy điện thoại sẽ có cấu hình RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB.

Tai nghe Realme Buds T500 Pro phiên bản Harry Potter

Realme Buds T500 Pro phiên bản Harry Potter cũng mang tông màu nâu và vàng đặc trưng. Tai nghe có thiết kế chữ "H", hộp sạc được trang trí bằng huy hiệu Hogwarts và được hoàn thiện bằng chất liệu da nhân tạo. Bộ sản phẩm bán lẻ còn bao gồm ốp bảo vệ và các phụ kiện lấy cảm hứng từ Hogwarts, trở thành món đồ đáng sưu tầm hơn so với phiên bản tiêu chuẩn.

Tai nghe Realme Buds T500 Pro phiên bản Harry Potter.

Realme Buds T500 Pro bản thường ra mắt tại Ấn Độ với giá 2.799 Rupee (khoảng 763 nghìn đồng). Sản phẩm sở hữu tính năng chống ồn chủ động (ANC) lên đến 50dB, driver Hi-Res 12,4mm, hỗ trợ LHDC 5.0, thời lượng pin lên tới 56 giờ, Bluetooth 6.1 và chế độ độ trễ thấp 45ms.

Realme chưa xác nhận liệu các phiên bản Harry Potter có giá cao hơn sản phẩm tiêu chuẩn hay không.

Các phiên bản giới hạn này hướng đến người hâm mộ Harry Potter, những người coi trọng thiết kế và bao bì mang chủ đề đặc biệt. Xiaomi từng thực hiện chiến lược tương tự với các phiên bản Harry Potter cho điện thoại Redmi, bao gồm Redmi Note 12 Turbo vào năm 2023 và Redmi Turbo 3 vào năm 2024.