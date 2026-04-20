Điều hòa ngốn điện hơn vì lỗi nhiều người mắc phải hằng ngày

Điều hòa không khí là một thiết bị thiết yếu trong mùa hè oi ả và mùa đông lạnh giá, nhưng nó cũng có thể làm tăng đáng kể hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải lúc nào cũng nằm ở chính điều hòa mà thường liên quan đến cách sử dụng của người tiêu dùng.

Một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người dùng điều hòa mắc phải là cài đặt nhiệt độ quá khắc nghiệt. Nhiều người thường bật điều hòa ở mức thấp nhất vào mùa hè hoặc cao nhất vào mùa đông để nhanh chóng cảm nhận sự thoải mái. Tuy nhiên, hành động này khiến động cơ phải làm việc vất vả hơn, dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng cao hơn.

Các chuyên gia về điều hòa không khí khuyến nghị nên cài đặt nhiệt độ lý tưởng từ 24°C đến 26°C vào mùa hè và từ 20°C đến 22°C vào mùa đông. Mỗi độ C (°C) tăng thêm so với mức khuyến nghị có thể làm tăng mức tiêu thụ điện năng khoảng 8%.

Ngoài ra, việc bật và tắt máy điều hòa nhiều lần trong ngày cũng là một sai lầm tốn kém. Trái với suy nghĩ của nhiều người, việc này tiêu thụ nhiều năng lượng hơn so với việc giữ cho thiết bị hoạt động ở nhiệt độ ổn định, vì mỗi lần khởi động đều tạo ra một đỉnh điểm tiêu thụ năng lượng.

Cuối cùng, việc vệ sinh bộ lọc máy điều hòa cũng rất quan trọng. Bộ lọc bẩn sẽ làm giảm hiệu suất hoạt động của điều hòa, buộc nó phải hoạt động mạnh hơn để đạt được nhiệt độ mong muốn, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hóa đơn tiền điện. Các chuyên gia khuyên nên vệ sinh bộ lọc ít nhất một lần mỗi tháng, đặc biệt trong những thời điểm sử dụng cao điểm.

