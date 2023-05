MacBook Air và MacBook Pro giảm giá "sốc" trong ngày đặc biệt của tháng 5/2023

iPhone 14 và iPhone 14 Plus giảm giá kỷ lục Trong ngày sale 5/5 này, các hệ thống cũng tiếp tục giảm giá bán nhiều mẫu iPhone để người dùng có thêm lựa chọn khi có nhu cầu sở hữu. Có nơi, iPhone 13 chính hãng VN/A sẽ được giảm thêm 100.000 đồng so với trước đó, với mức giá bán chỉ từ 16.390.000 đồng. Với mức giá như vậy, khó có thể tìm được ứng viên smartphone nào đủ sức cạnh tranh với iPhone 13, từ tiêu chí hiệu năng, camera cho tới thời lượng pin. Bên cạnh iPhone 13, họ cũng áp dụng giảm giá lên tới 400.000 đồng dành cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Cụ thể, iPhone 14 chỉ còn từ 18.590.000 đồng và iPhone 14 Plus chỉ còn từ 21.290.000 đồng. Đây là mức giá tốt nhất cho hai mẫu máy này kể từ khi ra mắt đến nay, đại diện một trong các nhà bán lẻ - Minh Tuấn Mobile khẳng định. Trong giai đoạn đầu ra mắt, iPhone 14 và iPhone 14 Plus chưa thực sự được nhiều người dùng lựa chọn. Tuy nhiên, nếu làm một phép so sánh giữa iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Plus, hoặc iPhone 13 Pro với iPhone 14, hẳn người dùng sẽ nhận ra iPhone 14/iPhone 14 Plus là phiên bản nâng cấp nhẹ về hiệu năng, dung lượng pin và được bổ sung thêm nhiều tính năng mới mẻ. Quan trọng hơn, ở thời điểm hiện tại, iPhone 14 series đang được ghi nhận là có giá bán tốt nhất từ trước đến nay. Do đó, sản phẩm này sẽ trở thành lựa chọn tối ưu giúp người dùng cân bằng giữa tính thời thượng - chi phí mua máy - hiệu năng xử lý và công năng sử dụng. Ngoài ra, như đã biết, Apple đã ngưng sản xuất iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max từ cách đây nhiều tháng. Do đó, trong tương lai gần khi hai mẫu máy thuộc iPhone 13 series hết hàng, sẽ có nhiều người dùng tìm đến những sản phẩm tương đương để thay thế, trong đó có iPhone 14 và iPhone 14 Plus.