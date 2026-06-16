iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có đáng để iFan chờ đợi?

Những hình ảnh mô hình thử nghiệm (dummy unit) bị rò rỉ gần đây cho thấy, Apple có thể mang đến màu Dark Cherry trên dòng iPhone 18 Pro. Đây là tông đỏ rượu vang đậm, là một trong những màu sắc nổi bật nhất từng xuất hiện trên các mẫu iPhone Pro.

Tuy nhiên, khi thị trường smartphone cao cấp ngày càng cạnh tranh khốc liệt, màu sắc mới chưa đủ để tạo nên khác biệt cho một thế hệ sản phẩm có ít thay đổi về thiết kế lẫn công nghệ so với kỳ vọng ban đầu.

Ảnh concept iPhone 18 Pro màu Cherry.

Nhiều nguồn tin cho rằng những nâng cấp đáng chú ý nhất của iPhone 18 Pro đã bị trì hoãn, khiến thiết bị này trở thành bước chuyển tiếp trước khi Apple thực hiện cuộc "đại tu" lớn vào năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone.

Những nâng cấp được chờ đợi tiếp tục lùi lịch

Trong nhiều tháng qua, giới công nghệ kỳ vọng Apple sẽ đưa công nghệ Face ID ẩn hoàn toàn dưới màn hình lên iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất cho biết tính năng này nhiều khả năng bị dời sang năm 2027.

Ảnh concept iPhone 18 Pro màu Cherry.

Không chỉ vậy, ngay cả phiên bản Dynamic Island thu nhỏ hơn cũng chưa chắc xuất hiện trên thế hệ iPhone năm nay. Một số nguồn tin nổi tiếng trong ngành cho rằng "Nhà Táo" sẽ phải chờ đến dòng iPhone 19 mới hoàn thiện được thiết kế này.

Điều đó đồng nghĩa với việc thiết kế mặt trước của iPhone 18 Pro sẽ không thay đổi đáng kể so với iPhone 17 Pro.

Camera khẩu độ biến thiên và chip 2nm

Dù chưa tạo ra cuộc cách mạng về thiết kế, iPhone 18 Pro vẫn sẽ sở hữu một số nâng cấp phần cứng đáng chú ý.

Tin đồn về iPhone 18 Pro.

Theo các tin đồn, Apple có thể lần đầu tiên trang bị camera chính với khẩu độ biến thiên. Đây sẽ là bước tiến lớn nếu trở thành hiện thực bởi từ thời iPhone 14 Pro đến nay, Apple vẫn sử dụng khẩu độ cố định f/1.78 trên camera chính.

Khẩu độ biến thiên cho phép máy điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy từng điều kiện chụp. Trong thực tế, công nghệ này đặc biệt hữu ích khi chụp ngoài trời dưới ánh sáng mạnh hoặc quay video, giúp kiểm soát độ sâu trường ảnh và giảm hiện tượng cháy sáng.

Ngoài camera mới, iPhone 18 Pro sẽ sử dụng chip A20 Pro - được sản xuất trên tiến trình 2nm, hứa hẹn cải thiện hiệu năng và hiệu quả năng lượng. Một số báo cáo cũng đề cập tới viên pin có thể đạt dung lượng khoảng 5.200 mAh, cao hơn so với các thế hệ trước.

Một số nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết, camera khẩu độ biến thiên có thể chỉ được trang bị trên iPhone 18 Pro Max. Nếu điều này xảy ra, Apple sẽ tiếp tục chiến lược phân cấp tính năng giữa hai mẫu Pro tương tự như iPhone 12 Pro Max.

Điều đó đồng nghĩa người dùng lựa chọn phiên bản Pro tiêu chuẩn có thể vẫn phải sử dụng camera khẩu độ cố định như năm trước.

Bài toán nâng cấp với người dùng hiện tại

Đối với những người đang sử dụng iPhone 17 Pro, những thay đổi trên iPhone 18 Pro có thể chưa đủ mạnh để tạo động lực nâng cấp.

Phần lớn cải tiến được đồn đoán tập trung vào camera và hiệu năng trong khi thiết kế tổng thể gần như giữ nguyên. Nếu các tính năng màn hình mới thực sự bị lùi sang năm 2027, khoảng cách giữa hai thế hệ sẽ càng trở nên nhỏ hơn.

Một yếu tố khác cũng gây tranh luận là vật liệu khung máy. Theo các báo cáo gần đây, Apple có thể tiếp tục sử dụng khung nhôm anodized tương tự iPhone 17 Pro.

Trước đó, một số chuyên gia tháo rời thiết bị cho biết, lớp phủ trên khung máy có thể bị trầy xước hoặc bong ở những khu vực tiếp xúc nhiều, đặc biệt quanh cụm camera. Một số trường hợp còn ghi nhận hiện tượng màu sắc thay đổi sau thời gian dài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về độ bền lâu dài của các màu sắc đậm như Dark Cherry, vốn thường dễ lộ dấu hiệu hao mòn hơn các tông màu sáng.

Trong khi đó, các "đối thủ" smartphone Android cao cấp như Galaxy S26 Ultra hay Pixel 10 Pro tiếp tục tập trung vào các nâng cấp phần cứng liên quan đến camera và khả năng thu sáng. Công nghệ khẩu độ biến thiên cũng đã xuất hiện trên một số smartphone Android trước đó.