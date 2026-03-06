JBL GO 5 âm thầm ra mắt với nhiều nâng cấp mạnh mẽ

Chiếc loa nhỏ gọn này của JBL không chỉ giữ nguyên thiết kế quen thuộc mà còn được trang bị nhiều tính năng cải tiến vô cùng giá trị.

JBL GO 5 tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường loa di động phổ thông.

Về thiết kế, JBL GO 5 vẫn giữ hình dạng vuông vức với kích thước 101 x 77,4 x 43 mm và trọng lượng khoảng 230 gram, đủ nhỏ để dễ dàng bỏ vào túi xách. Người dùng có thể lựa chọn từ 6 màu sắc khác nhau: Đen, Đỏ, Xanh da trời, Hồng, Cam và Xanh đậm (Cloisonne). Đặc biệt, loa còn được tích hợp đèn nền WINK tạo điểm nhấn thị giác tinh tế và đạt chuẩn IP68 về khả năng chống bụi và nước.

Đối với thông số kỹ thuật, GO 5 được tinh chỉnh bởi đội ngũ Harman Acoustics cung cấp công suất đầu ra 4,8W RMS giúp mang đến âm thanh mạnh mẽ hơn so với các mẫu trước. Loa sử dụng củ loa 45mm, dải tần đáp ứng từ 100 Hz đến 19 kHz (-6dB) và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu trên 85 dB. GO 5 được thiết kế chủ yếu cho việc nghe nhạc cá nhân và trong các buổi tụ họp nhỏ.

Về khả năng kết nối, GO 5 đã chuyển sang Bluetooth 6.0, hỗ trợ các codec SBC, AAC và LC3. JBL cũng bổ sung tính năng Bluetooth AURACAST cho phép phát âm thanh đến nhiều thiết bị tương thích. Chức năng ghép nối một chạm AirTouch giúp đơn giản hóa quá trình thiết lập.

Loa sẽ sớm bán trên thị trường quốc tế.

Nếu sở hữu nhiều loa GO 5, người dùng có thể kết nối chúng để tạo thành một cặp loa âm thanh nổi hoặc kết nối không dây với nhau để mở rộng hệ thống âm thanh.

Ngoài ra, GO 5 còn hỗ trợ kết nối có dây qua cổng USB-C với máy tính và tích hợp chip DAC để phát lại âm thanh kỹ thuật số. Loa được trang bị pin lithium-ion 1.000 mAh cho thời gian phát nhạc lên đến 8 giờ khi tắt đèn, tùy thuộc vào mức âm lượng và nội dung âm thanh. Thời gian sạc khoảng 3 giờ qua cổng USB-C 5V/1A, với nhiệt độ hoạt động tối đa ghi nhận là 40°C.

Hiện tại, JBL GO 5 đã cho phép đặt trước tại Trung Quốc với giá 399 nhân dân tệ (khoảng 1,52 triệu đồng) và dự kiến sẽ được bán rộng rãi hơn trên toàn cầu trong thời gian tới.