iPhone LCD 6,1 inch có nhiều màu siêu đẹp, giá rẻ hơn nhiều

Thứ Ba, ngày 21/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Nếu đang cân nhắc mua hoặc chỉ đơn giản quan tâm đến iPhone LCD (hay iPhone 9) năm nay, dưới đây 5 điều mà bạn nên mong đợi về chúng.

Lấy cảm hứng iPhone X

Một trong những điều quan trọng nhất tạo ra sự khác biệt của iPhone 9 so với iPhone 8 và 8 Plus đó là nó sẽ trông như iPhone X hơn so với các mẫu LCD truyền thống cùng thiết kế nhau. Thiết bị mới này sẽ có màn hình hiển thị sát cạnh, loại bỏ nút Home để ủng hộ cử chỉ vuốt. Một đặc điểm khác của iPhone X đó là nó có notch để chứa camera TrueDepth cho Face ID.

iPhone 9 sẽ mang nhiều yếu tố thiết kế như iPhone X.

Thiết bị cũng sẽ có mặt kính để hỗ trợ sạc không dây. Một khía cạnh thiết kế khiến iPhone 9 khác với các bản OLED khác đó là nó sẽ có thân bằng nhôm thay vì thép không gỉ như trên iPhone X.

Màn hình LCD 6,1 inch

iPhone 9 sẽ có màn hình LCD kích thước 6,1 inch, nằm ngay giữa 5,7 inch và 6,5 inch của các model OLED còn lại. Tuy màn hình lớn nhưng kích thước tổng thể sẽ nhỏ hơn so với iPhone 8 Plus 5,5 inch nhờ viền nhỏ ở trên và dưới.

Mặc dù màn hình LCD sẽ không thể cạnh tranh với chất lượng OLED trên iPhone X nhưng sản phẩm vẫn đáng giá nhờ Apple nổi tiếng là một trong những công ty tạo màn hình LCD cho smartphone tốt nhất hiện nay, vì vậy chất lượng và màu sắc sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

Thông số kỹ thuật

Do giá rẻ nên iPhone 9 được cho là chỉ đi kèm camera đơn phía sau.

iPhone 9 dự kiến ​​sẽ có nhiều thông số kỹ thuật được tìm thấy trong các mô hình OLED đắt tiền hơn, tuy nhiên một số tin rằng Apple có thể tái sử dụng chip A11 Bionic có trên iPhone X để giảm giá thành, RAM 3 GB như iPhone 8 Plus, màn hình TFT Retina 6,1 inch cho mật độ điểm ảnh 320ppi, camera 12 MP duy nhất ở mặt sau với tính năng chống rung quang học, trong khi camera Truedepth cho Face ID ở mặt trước. Theo hồ sơ rò rỉ thì nó sẽ có kích thước 150,91 x 75,72 x 8,47 mm.

Giá phải chăng hơn

Không sở hữu camera kép, màn hình OLED và vỏ thép không gỉ không phải là điều xấu khi xem xét rằng iPhone 9 có giá rẻ hơn đáng kể so với 2 mô hình OLED. Trong khi chiếc iPhone OLED 5,7 inch dự kiến có giá từ 999 USD (23,22 triệu đồng) như iPhone X tiền nhiệm, và iPhone OLED 6,5 inch có giá từ 1099 USD (25,54 triệu đồng) thì iPhone 9 sẽ có giá chỉ… 699 USD (16,25 triệu đồng).

Sẽ có nhiều lựa chọn màu sắc cho iPhone giá rẻ ra mắt năm nay.

Một loạt màu sắc mới

Không như các iPhone hiện tại chỉ có các lựa chọn màu sắc hạn chế, Apple được đồn đại là thử nghiệm nhiều màu sắc hơn dành cho iPhone LCD. Thiết bị này được đồn đại sẽ được phát hành với các tùy chọn màu sắc khác nhau bao gồm bạc, xám, xanh da trời, vàng, cam và có thể nhiều hơn nữa.