Nguy cơ cháy nổ ít người để ý với dây cắm điện USB

Những dây cắm điện USB có thể được dùng để sạc điện thoại, tai nghe hay phụ kiện mà không cần thêm củ sạc. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi đó là những rủi ro không phải ai cũng nhận ra, thậm chí gây cháy nổ cho ngôi nhà.

Dây cắm điện USB ngày càng phổ biến do tính tiện lợi mà nó mang lại

Điểm khác biệt lớn nhất ở dây cắm điện USB nằm ở cấu tạo. Nếu dây điện thông thường chỉ đơn giản truyền điện từ ổ cắm đến thiết bị, loại có cổng USB lại tích hợp mạch chuyển đổi điện. Bộ phận này có nhiệm vụ biến đổi dòng điện xoay chiều từ nguồn (220–230V) thành dòng điện một chiều điện áp thấp phù hợp với thiết bị điện tử.

Quá trình này diễn ra liên tục, ngay cả khi không có thiết bị cắm vào cổng USB, khiến mạch vẫn tiêu thụ điện và sinh nhiệt âm ỉ. Trong điều kiện bình thường, lượng nhiệt này không đáng lo, nhưng đối với các sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc, nguy cơ bắt đầu xuất hiện.

Nhiều vấn đề với ổ cắm điện USB

Để giảm chi phí, nhiều nhà sản xuất có thể lược bỏ các thành phần quan trọng như mạch bảo vệ quá tải, vật liệu chống cháy hoặc thiết kế tản nhiệt. Khi đó, nhiệt tích tụ lâu dài có thể khiến vỏ nhựa bị nóng lên, thậm chí biến dạng nếu đặt ở những vị trí bí khí như dưới thảm, sau sofa hoặc trong góc khuất.

Một vấn đề khác thường bị bỏ qua là công suất sử dụng. Phần lớn dây điện chỉ chịu tải trong khoảng 2.500–3.500W. Khi người dùng cắm cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện lớn như máy sưởi, máy tính, bếp điện… tổng công suất có thể nhanh chóng vượt ngưỡng an toàn. Nếu thiết bị không có cơ chế ngắt khi quá tải, nguy cơ chập điện hoặc cháy nổ hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì vậy, khi chọn mua dây cắm điện USB, người dùng nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt chứng nhận an toàn và có tích hợp các tính năng bảo vệ. Đồng thời, cần tránh đặt thiết bị ở nơi kín, dễ tích nhiệt và chú ý đến tổng công suất khi sử dụng. Một lựa chọn tưởng chừng nhỏ nhưng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn trong gia đình.