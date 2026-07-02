Nhà Trắng chọn học giả Harvard dẫn đầu nhóm điều tra UFO và bí ẩn người ngoài hành tinh

Ông Avi Loeb. (Ảnh: AP)

Avi Loeb, một nhà thiên văn học chuyên nghiên cứu về hố đen vũ trụ và từng giữ chức trưởng khoa thiên văn học của Đại học Harvard đến năm 2020, mới đây đã được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo một hội đồng tư vấn khoa học có nhiệm vụ điều tra nguồn gốc của những quả cầu bí ẩn và các vật thể khác được quân đội báo cáo trong những năm gần đây. Đây là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm giải mật thêm thông tin về vấn đề này.

“Nó giống như một câu chuyện trinh thám”, ông Loeb nói trong một cuộc phỏng vấn. “Rất thú vị, miễn là bạn đừng quá chú ý đến những lời chỉ trích”.

Trong thập kỷ qua, ông Loeb đã miệt mài quan sát bầu trời để tìm kiếm bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh. Ông bắt đầu cuộc tìm kiếm này vào năm 2017 khi các nhà khoa học băn khoăn về một vật thể bay ngang qua Trái đất. Trong khi những người khác cho rằng đó là một sao chổi hoặc một tảng băng, Loeb nói rằng đó có thể là một “cánh buồm ánh sáng” mỏng tách ra từ một tàu vũ trụ ngoài hành tinh.

Steve Desch, một nhà thiên văn học tại Đại học bang Arizona từng phản bác một số lý thuyết của Loeb, cho biết Loeb sử dụng các phương pháp sai sót để đưa ra những kết luận hoang đường về sự sống ngoài hành tinh, trong khi bỏ qua một nhánh khoa học có nền tảng vững chắc hơn. Do đó, vai trò của Loeb trong nhóm chuyên gia của Nhà Trắng làm dấy lên nghi ngờ về toàn bộ nỗ lực này, ông Desch nói.

Tuy nhiên, ông Loeb đã phớt lờ những người chỉ trích, nói rằng họ thiếu trí tưởng tượng để xem xét những ý tưởng mới. Ông hứa hẹn sẽ có một cách tiếp cận thực tế đối với công việc của mình tại Nhà Trắng. Khi phân tích các vật thể bay không xác định, ông sẽ bắt đầu với giả định rằng chúng là do con người tạo ra, tiếp cận vấn đề từ góc độ an ninh quốc gia.

Sau đó, nếu chính phủ đầu tư vào việc thu thập dữ liệu tốt hơn về các vật thể bay không xác định, điều đó có thể giải quyết dứt điểm cuộc tranh luận về người ngoài hành tinh.

Đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo chính quyền của mình tăng cường tính minh bạch về các vấn đề liên quan đến UFO và sự sống ngoài hành tinh. Cho đến nay, Lầu Năm Góc đã công bố ba đợt hồ sơ, từ các báo cáo của FBI có từ nhiều thập kỷ trước, đến các video quân sự gần đây cho thấy các vật thể hình cầu bay lượn trên bầu trời.

Nhóm do Loeb tuyển chọn bao gồm hơn một chục nhà khoa học và nhà hoạt động UFO. Trong số đó có Timothy Gallaudet, một đô đốc hải quân đã nghỉ hưu, người từng cảnh báo về UAP (vật thể bay không xác định) do “trí tuệ phi nhân loại” điều khiển, và tuyên bố Mỹ đã thu hồi được vật thể bị rơi. Cũng trong nhóm là Ben Lamm, một tỷ phú đang nỗ lực hồi sinh các loài đã tuyệt chủng.

Điều này diễn ra trong bối cảnh, một nhóm lưỡng đảng trong Quốc hội đang thúc đẩy Nhà Trắng tiến xa hơn, với một số thành viên đảng Cộng hòa nhắc lại các cáo buộc chính quyền Mỹ đang che giấu bằng chứng về các cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh.

Loeb cho biết ông không tin vào các giả thuyết che đậy. Ông nói: “Ấn tượng của tôi là chính phủ đang bối rối vì không thể suy ra bản chất của một số vật thể này”.

Trước khi nổi tiếng với các lý thuyết về người ngoài hành tinh, Loeb là tác giả của hàng trăm bài báo, chuyên về lỗ đen và sự hình thành các thiên hà.

Sự nghiệp của Loeb đã có một bước ngoặt với lý thuyết "cánh buồm ánh sáng" vào năm 2017, được ông trình bày trong một bài báo và sau đó là một cuốn sách. Ông tiếp tục thành lập Dự án Galileo tại Harvard, với sứ mệnh tìm kiếm các hiện vật từ các nền văn minh ngoài hành tinh.

Nhóm của ông đã thu hút sự chú ý vào năm 2023 khi sử dụng nam châm để thu hồi hàng trăm quả cầu nhỏ từ đáy Thái Bình Dương, gần địa điểm có thể đã xảy ra vụ va chạm thiên thạch năm 2014. Sau khi phân tích các "quả cầu" kim loại này, Loeb cho rằng chúng đến từ một hành tinh xa xôi hoặc từ công nghệ ngoài hành tinh.

Các học giả khác đã phản bác tuyên bố này, cho rằng đó có thể là đá núi lửa hoặc tro than.