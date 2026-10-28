Xuất hiện loại thẻ ghi âm mỏng như ATM, tích hợp AI dịch thuật

Hãng phát triển các thiết bị thông minh Plaud vừa công bố hai sản phẩm máy ghi âm tích hợp trợ lý AI là Note Pro và NotePin S. Sự ra mắt này vào đúng thời điểm Plaud vừa cán mốc ba triệu người dùng toàn cầu.

Máy ghi âm và trợ lý AI thông minh Plaud Note Pro (trái) và Plaud NotePin S (phải).

Trong đó, máy ghi âm và trợ lý AI Plaud Note Pro sở hữu thiết kế siêu mỏng với kích thước nhỏ bằng một chiếc thẻ ATM ngân hàng, hỗ trợ ghi âm cả cuộc gọi điện thoại lẫn các cuộc trò chuyện trực tiếp. Nhờ đó, người dùng có thể tập trung vào cuộc trao đổi mà không cần vừa nghe vừa ghi chép. Thiết bị có thể hít từ tính vào mặt lưng điện thoại hỗ trợ MagSafe.

Ngoài ra, tính năng Multimedia Input (nhập liệu đa phương thức) cho phép người dùng đánh dấu những thông tin quan trọng, quyết định hoặc ý tưởng đáng chú ý ngay trong lúc trò chuyện, giúp lưu lại đầy đủ ngữ cảnh và tạo ra bản tóm tắt sát với nội dung trao đổi hơn.

Còn máy ghi âm và trợ lý AI Plaud NotePin S có thể sử dụng linh hoạt theo nhiều cách: Đeo cổ, kẹp áo, đeo tay hoặc cài áo. Thiết bị phù hợp với những người thường xuyên di chuyển và cần ghi lại nội dung các cuộc họp, buổi phỏng vấn, tư vấn hay chuyến khảo sát thực tế.

Cả hai thiết bị đều hướng đến những người thường xuyên phải tham gia các cuộc họp và trao đổi trong công việc, như lãnh đạo doanh nghiệp, luật sư, chuyên gia tư vấn, nhân viên kinh doanh, nhà báo, giáo viên và chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Plaud còn hỗ trợ chuyển lời nói thành văn bản trực tiếp bằng hơn 112 ngôn ngữ (có tiếng Việt), tuy nhiên chỉ miễn phí 300 phút/tháng.

Bên cạnh các thiết bị ghi âm, Plaud cũng giới thiệu phiên bản mới nhất của phần mềm Plaud Intelligence. Giải pháp này được tích hợp kèm bộ đôi sản phẩm nói trên, giúp người dùng không chỉ ghi nhận và tổng hợp nội dung cuộc hội thoại mà còn chuyển những thông tin này thành các tài liệu và sản phẩm công việc hoàn chỉnh, sẵn sàng chia sẻ và sử dụng.

Về giá bán, Plaud Note Pro có giá niêm yết khoảng 5,8 triệu đồng, Plaud NotePin S có giá tham khảo dưới 5,5 triệu đồng.