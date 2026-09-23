Giải mã nguồn gốc bất ngờ của tiểu hành tinh hủy diệt loài khủng long

Nghiên cứu công bố ngày 17/7 trên tạp chí Science Advances đã xác định chính xác danh tính của vật thể va chạm Chicxulub – khối đá không gian xóa sổ 75% sinh vật Trái Đất cùng loài khủng long phi điểu cách đây 66 triệu năm. Thủ phạm được xác định là một loại thiên thạch cực kỳ hiếm gặp mang tên chondrite nhóm CO, thuộc họ chondrite cacbon vốn chỉ chiếm khoảng 5% tổng số thiên thạch từng được thu thập mẫu trên Trái Đất.

Hình minh họa thiên thạch lao vào Trái Đất.

Khối thiên thạch có đường kính từ 10-15 km từng đâm xuống khu vực Bán đảo Yucatán của Mexico với vận tốc ước tính 64.000 km/giờ và bốc hơi hoàn toàn sau cú va chạm. Để truy tìm nguồn gốc vật thể, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Vật lý Địa cầu Paris, Đại học Paris, Đại học Vrije Brussel và Đại học British Columbia (UBC) đã phân tích các đồng vị niken với độ chính xác cao trong lớp đất sét mỏng KT tích tụ trên toàn cầu.

Là một trong những vật chất nguyên thủy và nguyên sơ nhất của hệ mặt trời, thiên thạch chondrite CO chứa rất ít các nguyên tố dễ bay hơi như carbon, kẽm, nước và đặc biệt là lưu huỳnh. Tiến sĩ Philippe Claeys từ Đại học Vrije Brussel giải thích rằng hàm lượng lưu huỳnh thấp khiến giả thuyết nguyên tố này từ khối thiên thạch là tác nhân tuyệt chủng hàng đầu trở nên kém thuyết phục, thay vào đó lớp bụi mịn bị hất tung vào bầu khí quyển mới là yếu tố quyết định.

Về xuất xứ của vật thể va chạm, các nhà nghiên cứu nhận định thiên thạch này nhiều khả năng bắt nguồn từ những khu vực xa xôi giàu mảnh vụn ở rìa ngoài hệ mặt trời hoặc rìa ngoài vành đai tiểu hành tinh gần Sao Mộc. Việc một thiên thể có quỹ đạo và cấu tạo hiếm thấy như vậy đâm trực tiếp vào hành tinh là một biến cố bất thường trong lịch sử tự nhiên.

Hình ảnh minh họa khoảnh khắc chuẩn bị diệt vong của khủng long.

Tiến sĩ Claeys nhận định việc bị đâm trúng bởi một vật thể xa xôi và hiếm gặp như vậy càng cho thấy loài khủng long đã thiếu may mắn đến mức nào. Phát hiện mới không chỉ giúp giải mã bản chất của vật thể va chạm bí ẩn mà còn mang lại nhận thức chính xác hơn về cơ chế hủy diệt đã thay đổi hoàn toàn lịch sử sinh giới trên Trái Đất.