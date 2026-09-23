Chuyên lừa đảo game online, nữ diễn viên bị dân mạng phát hiện qua một đoạn phim ngắn

Mới đây, một khán giả Trung Quốc bất ngờ nhận ra nữ diễn viên Ngô Mộng Điệp khi đang xem một bộ phim ngắn trên mạng. Người này cho rằng, cô chính là người từng lừa tiền mình trong các giao dịch vật phẩm game nhiều năm trước. Sau đó, nhiều người chơi khác tiếp tục lên tiếng, khiến quá khứ của nữ diễn viên bị đào lại và gây xôn xao trên mạng.

Theo lời kể của dân mạng, trong giai đoạn 2020-2022, Ngô Mộng Điệp từng tham gia giao dịch các vật phẩm ảo trong game, chủ yếu là trang phục và vật phẩm kỹ thuật số.

Những người này cáo buộc nữ diễn viên nhận tiền từ người mua nhưng sau đó chặn liên lạc và không giao vật phẩm. Một số người tự nhận là nạn nhân cho biết họ còn khá trẻ, thậm chí có trường hợp chưa thành niên tại thời điểm xảy ra sự việc.

Là một nữ diễn viên phim ngắn nổi tiếng trên mạng, cô bị cáo buộc lừa đảo khi giao dịch các vật phẩm trong game.

Đáng chú ý, theo lời các nạn nhân, Ngô Mộng Điệp khi đó sử dụng ảnh cá nhân làm ảnh đại diện và dùng cùng một tên trên nhiều nền tảng. Dân mạng cho rằng cô từng nghĩ người mua chưa thành niên khó có khả năng yêu cầu xử lý vụ việc, từ đó nảy sinh tâm lý chủ quan.

Sự việc chỉ được chú ý trở lại sau khi một người chơi bất ngờ nhận ra nữ diễn viên trong một bộ phim ngắn trên mạng. Từ đây, những bài đăng tố cáo cũ tiếp tục được chia sẻ, kéo theo nhiều người khác kể lại trải nghiệm tương tự.

Sau khi các cáo buộc lan truyền trên mạng, Ngô Mộng Điệp đăng bài thừa nhận có hành vi “không đúng đắn” trong quá trình giao dịch game, đồng thời công khai xin lỗi và cho biết sẽ thực hiện bồi thường.

Tuy nhiên, các nạn nhân sau đó cho biết việc bồi thường không diễn ra như kỳ vọng. Theo lời họ, Ngô Mộng Điệp chỉ thương lượng và giải quyết với một số người, sau đó mất liên lạc.

Hiện tại, nội dung trên nhiều tài khoản MXH của Ngô Mộng Điệp đã được xóa hoặc để trống. Trong khi đó, công ty MCN quản lý nữ diễn viên cho biết sự việc thuộc “chuyện cá nhân của diễn viên” và không đưa ra thêm bình luận.

Vụ việc tiếp tục gây xôn xao trên MXH. Các cáo buộc trên chủ yếu xuất phát từ lời kể của những người tự nhận là nạn nhân, trong nội dung hiện có chưa đủ cơ sở để khẳng định đây là một vụ án lừa đảo đã được cơ quan chức năng kết luận.