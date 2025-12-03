Những kiểu mật khẩu "mời anh xơi" phổ biến nhất Việt Nam năm 2025

Trong báo cáo an ninh mạng mới nhất của năm 2025, hãng phần mềm quản lý mật khẩu NordPass ghi nhận Việt Nam có tới 1.899.982 tài khoản đang được "bảo vệ" bởi mật khẩu "123456". Các biến thể khác như "12345678" (xếp hạng 3 với 603.756 lượt) hay "123123" (xếp hạng 7) cũng chiếm hơn 100.000 lượt sử dụng.

Những mật khẩu yếu nhưng được sử dụng bởi hàng triệu người dùng Việt.

Điều này biến Việt Nam thành "vùng trũng" về an toàn thông tin cá nhân. Không chỉ Việt Nam, thế giới cũng đang đau đầu khi "123456" và "admin" vẫn là hai "ông vua" với hơn 21 triệu lượt dùng toàn cầu.

Sự lười biếng trong việc đặt mật khẩu đã trở thành vấn đề an ninh nghiêm trọng đến mức Chính phủ Anh đã phải ban hành luật cấm người dùng đặt các mật khẩu mặc định dễ đoán. Đây là động thái mạnh mẽ nhằm ngăn chặn làn sóng tấn công mạng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Mật khẩu "123456" đang làm "bá chủ" về lượng người sử dụng.

Các chuyên gia nhận định, giáo dục người dùng đặt mật khẩu khó là chưa đủ. Ngành công nghệ đang chuyển dịch mạnh mẽ sang Passkey (Mã khóa) - phương thức đăng nhập bằng sinh trắc học thay vì ký tự. Đây được xem là "liều thuốc đặc trị" cho căn bệnh "đặt mật khẩu cho có" của người dùng hiện nay, giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro bị lộ mật khẩu do hacker rà quét.