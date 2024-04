Trong khi dòng iPhone 16 vẫn còn vài tháng nữa mới ra mắt, một tin đồn khác về dòng iPhone 17 của năm sau đã xuất hiện.

Trong một bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội X, chuyên gia ngành màn hình - Ross Young cho biết, "iPhone 17 Plus" sẽ được trang bị màn hình nhỏ hơn iPhone 15 Plus hiện tại, có kích thước 6,7 inch. Tuy nhiên, ông không tiết lộ kích thước màn hình chính xác dành cho iPhone 17 Plus.

iPhone 17 Plus sẽ có màn hình nhỏ hơn iPhone 15 Plus.

Hiện tại, iPhone 15 Plus có kích thước màn hình tương đương iPhone 15 Pro Max. Nếu tin đồn này chính xác, màn hình nhỏ hơn sẽ tạo sự khác biệt hơn nữa giữa mẫu iPhone Plus và mẫu iPhone Pro Max, bắt đầu từ dòng iPhone 17.

Trong khi đó, có tin đồn cho rằng iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình 6,3 inch và 6,9 inch lớn hơn, tăng 0,2 inch so với iPhone 15 Pro (màn hình 6,1 inch) và iPhone 15 Pro Max (màn hình 6,7 inch).

iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình 6,9 inch.

Sau đây là bản tóm tắt nhanh về kích cỡ màn hình iPhone.

Dòng iPhone 15:

- iPhone 15: Màn hình 6,1 inch

- iPhone 15 Plus: Màn hình 6,7 inch

- iPhone 15 Pro: Màn hình 6,1 inch

- iPhone 15 Pro Max: Màn hình 6,7 inch

Dòng iPhone 16 (dự đoán):

- iPhone 16: Màn hình 6,1 inch

- iPhone 16 Plus: Màn hình 6,7 inch

- iPhone 16 Pro: Màn hình 6,3 inch

- iPhone 16 Pro Max: Màn hình 6,9 inch

Dòng iPhone 17 (dự đoán):

- iPhone 17: Màn hình 6,1 inch

- iPhone 17 Plus: Màn hình nhỏ hơn 6,7 inch

- iPhone 17 Pro: Màn hình 6,3 inch

- iPhone 17 Pro Max: Màn hình 6,9 inch

