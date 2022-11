iPhone 14 và 14 Plus bỗng nhiên bán chạy tại Việt Nam

Kể từ ngày phát hành tại Việt Nam, các mẫu iPhone 14 Pro và 14 Pro liên tục ở trạng thái khan hàng do sức mua mạnh mẽ, trong khi iPhone 14 và 14 Plus có doanh số thấp (chỉ chiếm dưới 5% tổng doanh số iPhone 14 series). Bên cạnh giá bán đắt đỏ trong khi tính năng không có nhiều khác biệt so với iPhone 13 tiêu chuẩn, iPhone 14 và 14 Plus cũng phải cạnh tranh với nhiều đối thủ Android khác.

Thậm chí, không ít người dùng có xu hướng tìm mua iPhone 13 Pro hoặc 13 Pro vì rẻ hơn iPhone 14, trong khi hiệu năng và camera có phần nhỉnh hơn.

Giờ đây, sau khi các hệ thống bán lẻ trong nước đồng loạt hạ giá iPhone 14 và 14 Plus trong dịp mua sắm Black Friday, những mẫu iPhone này bắt đầu thu hút khách hàng trở lại. Lấy ví dụ, iPhone 14 128 GB hiện có giá khởi điểm chỉ khoảng 20,99 triệu đồng, tức thấp hơn 4 triệu đồng so với giá niêm yết. Hay giảm cao nhất thuộc về iPhone 14 Plus 512 GB có giá 28,99 triệu đồng, rẻ hơn đến 8 triệu đồng so với giá niêm yết.

Các đánh giá cho thấy đây là chương trình ưu đãi giảm giá mạnh nhất đối với một dòng sản phẩm mới ra mắt của Apple. Kết quả là, doanh số những mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn bắt đầu có sự cải thiện mạnh mẽ, với tỷ lệ đặt hàng có những nơi cải thiện đến 7 lần.

Sức mua tốt đến nỗi các nhà bán lẻ lo ngại iPhone 14 và 14 Plus có thể cháy hàng trong dịp mua sắm cuối năm. Lý giải cho điều này, một đại diện bán lẻ cho biết khoảng 90% đơn iPhone 14 series được nhập về thuộc về gia đình iPhone 14 Pro cao cấp hơn - vốn bán rất chạy và luôn ở trạng thái khan hàng.

Được biết, xu hướng này cũng tương tự như những gì đang xảy ra trên thế giới, nơi các mẫu iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có doanh số mạnh mẽ, buộc Apple phải cắt giảm sản lượng iPhone 14 và 14 Plus để tập trung cải thiện năng suất iPhone 14 Pro và Pro Max. Tuy nhiên, với việc hoạt động sản xuất tại nhà máy iPhone lớn nhất thế giới ở Trịnh Châu (Trung Quốc) bị phong tỏa vì Covid-19 cũng như công nhân biểu tình và nghỉ việc gần đây, Apple khó có thể đẩy nhanh tốc độ sản xuất dòng iPhone 14 Pro để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng được. Quan trọng hơn, đây là nhà máy duy nhất Foxconn sử dụng để sản xuất các mẫu iPhone cao cấp và khó có khả năng khôi phục toàn bộ sản lượng vào cuối tháng này.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-va-14-plus-bong-nhien-ban-chay-tai-viet-nam-1418364.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-va-14-plus-bong-nhien-ban-chay-tai-viet-nam-1418364.ngn