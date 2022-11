Thêm 1 lý do khiến fan bỏ qua iPhone 14

Năm nay, Apple dành phần lớn ưu ái cho các mẫu iPhone 14 Pro, iPhone 14 và iPhone 14 Plus vô tình bị iFan "ngó lơ". Và phát hiện mới nhất càng khiến cho iPhone 14 thêm phần lép vế trước các phiên bản cao cấp hơn.

Cụ thể hơn, chip xử lý mới nhất Qualcomm sản xuất – Snapdragon 8 Gen 2 cho kết quả điểm chuẩn cao hơn so với iPhone 14 (dùng chip A15 Bionic) trong hầu hết các thử nghiệm.

iPhone 14.

Con chip này đã được tích hợp trên smartphone cao cấp Vivo X90 Pro+ mới ra mắt và tương lai là Galaxy S23 Series cùng nhiều flagship Android năm 2023.

Chỉ trong thử nghiệm chỉnh sửa video bằng Adobe Premiere Rush, iPhone 14 về đích trước thiết bị chạy chip Snapdragon 8 Gen 2 9 giây, rút ngắn khoảng cách 19 giây giữa iPhone và Galaxy S22 chạy chip Snapdragon 8 Gen 1 tiền nhiệm.

Đây được xem là một "bước tiến" khá quan trọng và mang lại lợi thế cho “gia đình” Galaxy S23 trước iPhone. Đây cũng là lần đầu tiên iPhone mới “bại trận” trước một smartphone Android cao cấp.

Tất nhiên, A16 Bionic trong iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max vẫn có hiệu suất vượt trội so với chip Snapdragon 8 Gen 2 dù khoảng cách đang được thu hẹp.

Quyết định chia tách của Apple

Năm 2022 là năm đầu tiên Apple thực hiện thay đổi chiến lược dùng chip trên các mẫu iPhone mới. Bên cạnh chip A16 cung cấp sức mạnh cho các mẫu iPhone 14 Pro, con chip A15 Bionic của iPhone 14/ iPhone 14 Plus là sản phẩm kế thừa từ các mẫu iPhone 13 Pro năm ngoái.

So sánh điểm chuẩn giữa các chip xử lý.

Apple chưa hề đưa ra lý do chính thức cho việc này. Tuy nhiên, giới công nghệ có thể hiểu được công ty đang tìm cách phân biệt giữa các mẫu flagship của mình. Ngoài việc bổ sung ống kính tele, những chiếc iPhone Pro mới sẽ có chip tốt hơn và camera chính mạnh hơn, màn hình làm mới nhanh và thiết kế được sửa đổi với Dynamic Island.

Các báo cáo ban đầu cho thấy, người mua đang quan tâm nhiều hơn đến các phiên bản iPhone 14 Pro đắt tiền hơn. Điều này đã giúp tăng lợi nhuận của Apple.

Nói cách khác, về cơ bản, “Táo Khuyết” đang nói với các khách hàng của mình thông điệp: nếu muốn có iPhone tốt nhất, họ sẽ phải chi ít nhất 28,99 triệu đồng cho một chiếc iPhone 14 Pro.

Tương lai của iPhone

Những kết quả ban đầu từ Snapdragon 8 Gen 2 hoàn toàn có thể thay đổi trật tự trước đây. Những chiếc điện thoại dùng chip này sẽ có hiệu suất tương đương hoặc vượt mặt iPhone 14, đồng thời sẽ có giá “mềm” hơn nhiều. Điều này có thể khiến cho iPhone 14 tụt hạng giá trị nhanh hơn.

iPhone 14 Plus (trái) và iPhone 14 Pro (phải).

Tất nhiên, điểm chuẩn không phải là yếu tố quan trọng nhất khi người dùng lựa chọn điện thoại. Ngoài việc không có ống kính tele, iPhone 14 vẫn có 2 camera xuất sắc. Với những ai thích màn hình lớn, iPhone 14 Plus sẽ thoả mãn điều này với màn hình 6,7 inch cùng thời lượng pin dài. Nói cách khác, người tiêu dùng có nhiều lý do để mua iPhone 14/ iPhone 14 Plus ngay cả khi chúng chậm hơn các thiết bị chạy chip Snapdragon 8 Gen 2.

Nhưng trong tương lai, Apple sẽ phải tìm cách duy trì sự quan tâm đối với các iPhone giá phải chăng của mình, đặc biệt là khi hãng sẽ sử dụng chip A16 Bionic trong iPhone 15/ iPhone 15 Plus năm sau. Các mẫu iPhone tiêu chuẩn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để giữ được lợi thế của mình.

