iPhone 12 sẽ ra sao sau báo cáo tài chính quý 2?

Chủ Nhật, ngày 02/08/2020 08:00 AM (GMT+7)

Apple đã xác nhận thời gian ra mắt dòng iPhone 12 sẽ trễ hơn vài tuần so với trước đây, nhưng điều này không làm chúng bớt “hot”.

Năm nay sẽ là một năm bận rộn của dòng iPhone. Vào tháng 04 năm nay, Apple đã giới thiệu một chiếc iPhone giá rẻ mới - iPhone SE 2020 và sắp tới hãng này sẽ tung thêm 4 phiên bản iPhone 12 khác nhau vào mùa thu. Bất ngờ hơn, chính “Táo Khuyết” đã xác nhận: iPhone 2020 sẽ được bán ra muộn hơn vài tuần so với trước đây. Và dưới đây là tổng hợp những tin tức “nóng” nhất về dòng sản phẩm này.

Thiết kế

Năm nay, iPhone 12 sẽ đánh dấu sự trở lại của thiết kế cạnh phẳng, các báo cáo cho thấy thiết bị này sẽ rất giống với iPhone 4. Nhà phân tích đáng tin cậy của Apple Ming-Chi Kuo đã nói rằng iPhone 12 là bản thiết kế lại có nhiều thay đổi đáng kể.

Ảnh concept iPhone 12 Pro và iPhone SE 2020.

Ông Kuo tin rằng iPhone 12 vẫn sẽ có các cạnh kim loại xung quanh màn hình giống như iPhone 11. Nhà phân tích dự kiến dòng iPhone 2020 sẽ sử dụng chất liệu kính 2 / 2.5D. Hiện tại, iPhone 11 Pro có thiết kế pha trộn giữa mặt kính của màn hình và các cạnh bằng thép không gỉ.

iPhone 12 sẽ có thiết kế cạnh vuông.

Một báo cáo chuỗi cung ứng cũng đã gợi ý rằng dòng iPhone 12 sẽ mỏng hơn iPhone 11, với mẫu iPhone 12 lớn nhất có độ dày chỉ 7.4mm - mỏng hơn khoảng 10% so với iPhone 11 Pro Max (dày 8.1mm). Việc quay lại thiết kế cạnh vuông khá hợp nhất với phong cách của iPad Pro 2020. Thiết kế lại này đã được người dùng đón nhận rất tốt, vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy thiết bị này truyền cảm hứng cho iPhone 12.

Màn hình

Lần đầu tiên, toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 12 của Apple sẽ được trang bị công nghệ màn hình OLED trong năm nay. Kích thước màn hình dự kiến của loạt iPhone 2020 bao gồm:

• iPhone 12 có màn hình OLED 5,4 inch

• iPhone 12 Max và iPhone 12 Pro có màn hình OLED 6,1 inch

• iPhone 12 Pro Max có màn hình OLED 6,7 inch

Điều này có nghĩa là bộ sưu tập iPhone 12 sẽ bao gồm iPhone nhỏ nhất có màn hình cạnh - cạnh và chiếc iPhone lớn nhất từ ​​trước đến nay. Các báo cáo cho biết, mẫu iPhone 12 (màn hình 5,4 inch) sẽ có chiều cao ở giữa iPhone SE và iPhone 8 trong khi phiên bản iPhone có màn hình 6.1 inch sẽ nằm giữa iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. iPhone 12 Pro Max (màn hình 6,7 inch) sẽ cao hơn một chút so với iPhone 11 Pro Max.

Kích thước màn hình dự kiến của dòng iPhone 12.

Đặc biệt, dòng iPhone năm nay cũng được đồn đại là có màn hình Pro Motion với có tốc độ làm mới lên tới 120Hz. Tốc độ làm mới tăng gấp đôi bình thường sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng phản hồi của trải nghiệm người dùng với cử chỉ nhanh hơn.

Camera

Cùng với kích thước màn hình, điểm khác biệt lớn nhất giữa các mẫu iPhone 12 sẽ là công nghệ camera. Về cơ bản, cặp iPhone 12 và iPhone 12 Max sẽ được Apple tích hợp ống kính camera kép (ống kính rộng và ống kính góc siêu rộng) và iPhone 12 Pro/ iPhone 12 Pro Max sẽ được trang bị hệ thống camera ba ống kính (ống kính rộng, góc cực rộng, tele và cảm biến 3D Time of Flight).

Cụm 3 camera sau của iPhone 11 Pro sẽ vẫn hiện diện trên iPhone 12 Pro.

Cảm biến Time of Flight (ToF) tương tự như hệ thống camera TrueDepth hồng ngoại được sử dụng ở mặt trước của iPhone cho Face ID. Việc bổ sung thêm cảm biến này vào camera sau sẽ cho phép chụp ảnh 3D có độ chính xác cao hơn, có khả năng mở ra các tính năng thực tế tăng cường mới. Cảm biến ToF cũng sẽ mạnh hơn và hoạt động ở khoảng cách xa hơn so với hệ thống TrueDepth do công nghệ chạy bằng laser. Ngoài các tính năng thực tế tăng cường, cảm biến ToF này cũng có thể cải thiện chế độ Chân dung.

Ngoại hình tinh xảo từng chi tiết.

Hồi đầu năm nay, iPad Pro 2020 cũng đã mang đến một Máy quét LiDAR mới. Máy quét LiDAR tập trung vào cải tiến khả năng AR. Một trong những lợi ích lớn nhất đối với Máy quét LiDAR trên cặp iPhone 12 Pro sẽ là tận dụng lợi thế của nó với tính khả dụng hiện có của iPad Pro.

Về phần mềm, các mẫu iPhone 12 dự kiến ​​sẽ giữ lại mọi tính năng hiện có trên iPhone 11, bao gồm chế độ Deep Fusion và Night Mode. Ngoài ra, Apple sẽ tích hợp thêm nhiều tính năng xử lý hình ảnh phần mềm mới, đặc biệt là tận dụng công nghệ ToF mới.

Sức mạnh xử lý

Dòng sản phẩm iPhone 12 dự kiến ​​sẽ sử dụng thế hệ chip xử lý mới nhất - A14. Theo báo cáo từ chuỗi cung ứng, TSMC - đối tác của Apple đã lên kế hoạch bắt đầu sản xuất bộ xử lý A14 bằng quy trình 5 nanomet mới trong quý 2. A13 được sản xuất với quy trình công nghệ 7nm vì vậy A14 sẽ tiết kiệm điện hơn và nhanh hơn với quy trình 5nm.

A14 sẽ là con chip tích hợp trong dòng iPhone 12.

Theo đồn đoán, con chip này sẽ được kết hợp với RAM 6GB, giúp iPhone 12 có sức mạnh ngang với MacBook Pro 15 inch. Hiệu suất trò chơi có thể được tăng lên tới 50% nhờ hiệu suất đa lõi. Cùng với đó, hiệu năng của Face ID cũng được nâng cấp lên không ít.

Kết nối

Đây là điều khiến công chúng quan tâm hơn tất thảy: cả bốn mẫu iPhone 12 dự kiến ​​sẽ có kết nối 5G với cả 2 tần số sub-6 GHz 5G và mmWave 5G. mmWave là công nghệ có tốc độ giống như gigabit ấn tượng hơn, nhưng phạm vi nhỏ hơn nhiều. Tất nhiên, việc triển khai từng phiên bản iPhone 5G còn tùy thuộc vào từng thị trường.

Hệ điều hành iOS 14

iPhone 12 dự kiến ​​sẽ là những iPhone đầu tiên được cài đặt iOS 14. Apple đã chính thức công bố iOS 14 tại Hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2020, tiết lộ các tính năng mới như sắp xếp widget trên màn hình chính, ảnh trong ảnh, giao diện Siri được thiết kế lại, giao diện mới cho các cuộc gọi đến,…..

Phụ kiện

Ngoài nhiều thay đổi đến với iPhone 12 trong năm nay, Apple cũng được đồn đoán sẽ thay đổi các phụ kiện đi kèm trong hộp. Theo nhà phân tích đáng tin cậy của Apple Ming-Chi Kuo, Apple sẽ không còn trang bị tai nghe EarPods có dây và cục sạc tường trong hộp iPhone 12.

Loạt iPhone 12 sẽ được bổ sung cáp Lightning cao cấp hơn.

Với riêng Apple, động thái này sẽ mang tới không ít lợi ích. Trước hết, loại bỏ cục sạc và tai nghe trong hộp sẽ thu nhỏ đáng kể kích thước bao bì và giảm chi phí vận chuyển. Đó là chưa kể điều này sẽ giúp bảo vệ môi trường. Mặt khác, có lẽ để bù đắp cho việc thiếu tai nghe và cục sạc tường, Apple sẽ đưa vào cáp Lightning cao cấp hơn trong hộp với iPhone 12.

Giá bán và thời gian “lên kệ” dự kiến

Năm ngoái, “Táo Khuyết” đã giảm giá iPhone 11 xuống còn 699 USD (tương đương 16,2 triệu đồng) cho bản chuẩn và năm nay, iPhone 12 có thể sẽ có giá bán chỉ từ 649 USD (khoảng 15,04 triệu đồng). Nếu tin đồn này là thật, sẽ có thêm hàng triệu iFan và người dùng Android lâu năm chuyển sang dùng iPhone mới.

Mới đây, trong báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 của công ty, CFO Apple - Luca Maestri đã lên tiếng xác nhận iPhone 12 sẽ được tung ra muộn hơn vài tuần so với dòng iPhone 11 năm 2019. iPhone 11 và iPhone 11 Pro đã được bán ra vào ngày 20/09 năm ngoái. Việc trì hoãn ba tuần trong năm nay có nghĩa là dòng iPhone 12 có thể được bán ra sớm nhất vào giữa tháng 10. Thậm chí, các phiên bản iPhone 12 5G có thể được “lên kệ” vào tháng mười một.

