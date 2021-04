iPhone 12 Pro Max là chiếc điện thoại mua không sợ "lỗ chổng vó"

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 08:00 AM (GMT+7)

SellCell vừa cung cấp báo cáo liên quan đến khả năng giữ giá của những chiếc smartphone Android và iOS hiện nay.

Loạt Galaxy S21 đang mất giá trị với tốc độ đáng kinh ngạc, trong khi iPhone 12 đang hoạt động tương đối tốt hơn, có nghĩa người dùng có thể nhận được nhiều tiền hơn cho một mẫu iPhone 12 đã qua sử dụng so với Galaxy S21.

So với giá bán thời điểm phát hành vào tháng 1/2021, smartphone dòng Galaxy S21 đã giảm từ 44,8% đến 57% giá trị. Đối với dòng iPhone 12 được bán vào quý cuối cùng của năm 2020, giá trị điện thoại mất giá chỉ từ 18% đến 33,7%.

Trong số các sản phẩm, Galaxy S21 256 GB mất giá nhiều nhất với tốc độ 19% mỗi tháng, có nghĩa là giá trị của nó đã giảm 57,1% kể từ khi phát hành cách đây 3 tháng. Galaxy S21+ 5G 128 GB đã giảm giá với tốc độ chậm hơn so với các mẫu Galaxy S21 khác. Giá trị bán lại của nó hiện chỉ bằng khoảng 55% so với giá ban đầu, sau khi mức lỗ ước tính là 44,8%.

iPhone Pro Max 128 GB có giá trị giữ lại tốt hơn so với các điện thoại khác trong dòng, với mức giảm khoảng 18% giá trị kể từ khi ra mắt cách đây 5 tháng. Trên SellCell, giá trị iPhone 12 Pro 512 GB và 64 GB mất giá nhiều nhất (33,7%). Không ngạc nhiên khi các mẫu iPhone 12 mini có tỷ lệ khấu hao hàng tháng nhanh hơn so với các thành viên khác của dòng iPhone 12.

Nhìn chung, điện thoại mới nhất của Apple đang giữ giá trị tốt hơn so với Galaxy S21. Điều này gây khó chịu gấp đôi cho chủ sở hữu Galaxy S21 vì dòng sản phẩm này có giá bán cao hơn iPhone 12. Mẫu iPhone 12 đắt nhất là iPhone 12 Pro Max 512 GB có giá 1.399 USD mất khoảng 31% giá trị kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm ngoái. Mẫu Galaxy S21 đắt nhất, Galaxy S21 Ultra 512 GB có giá 1.599 USD, đã giảm 53,3% giá trị kể từ khi ra mắt.

Báo cáo không gây sốc vì trước đây thiết bị cầm tay Android luôn mất nhiều giá trị hơn so với các thiết bị iOS. Theo trang web so sánh giá BankMyCell, trung bình giá trị của một chiếc iPhone mới giảm 16,7% trong một năm, so với 33,62% đối với điện thoại Android. Theo trang web này, iPhone 11 đã mất khoảng 13% giá trị thương mại trong cả năm 2020. Mặt khác, Galaxy S20 mất gần 35% giá trị chỉ trong 9 tháng đầu tiên.

Những phát hiện này phù hợp với một nghiên cứu từ trang web bán smartphone decluttr, cũng phát hiện ra rằng điện thoại Android mất giá trị nhanh hơn nhiều so với iPhone.

