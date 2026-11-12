Huawei sắp ra mắt smartphone màn hình rộng tỷ lệ 16:9.5 độc đáo

Huawei đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu con mới mang tên Xingmang, hay còn gọi là Osta, nhằm nhắm tới phân khúc smartphone màn hình rộng. Mới đây, hình ảnh thực tế của thiết bị đầu tiên mang tên Osta S1 Pro đã được tiết lộ qua leaker uy tín Digital Chat Station.

Hình ảnh cho thấy Osta S1 Pro sở hữu màn hình phẳng với viền mỏng đồng đều ở cả bốn cạnh. Camera selfie dạng đục lỗ được đặt ở giữa viền trên, trong khi phím nguồn và phím chỉnh âm lượng nằm ở cạnh trái của khung máy.

Mặc dù mặt lưng chưa được công bố, giao diện hình nền trên ba phiên bản màu sắc cho thấy sự đồng bộ với bộ nhận diện của dòng Osta. Điểm nổi bật nhất của thiết bị là màn hình có tỷ lệ 16:9.5, mang lại kiểu dáng chiều ngang rộng hơn so với các smartphone thông thường.

Theo thông tin rò rỉ, Osta S1 Pro sẽ trang bị màn hình công nghệ LTPS kích thước 6.39 inch với độ phân giải 1.5K. Thiết kế màn hình rộng này được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa diện tích hiển thị khi xem tài liệu, duyệt web và sử dụng các ứng dụng giải trí đa phương tiện.

Về cấu hình, mẫu smartphone này sẽ có các tùy chọn bộ nhớ cao cấp với dung lượng RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong đạt mức 1TB, giúp đáp ứng tốt khả năng lưu trữ dữ liệu và xử lý các tác vụ đa nhiệm mượt mà.

Thương hiệu Xingmang (Osta) thể hiện định hướng riêng của Huawei trong việc thử nghiệm các thiết kế mới cho smartphone. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu các sản phẩm thuộc thương hiệu Osta sẽ được phân phối rộng rãi trên thị trường quốc tế hay chỉ giới hạn tại Trung Quốc.

Thông tin chính thức về thời điểm phát hành, vi xử lý tích hợp cũng như hệ thống camera sau của Osta S1 Pro vẫn chưa được công bố. Người dùng sẽ cần chờ thêm xác nhận từ nhà sản xuất trong thời gian tới.