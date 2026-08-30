Công ty Mỹ xây trung tâm dữ liệu AI 20 GW trong không gian

Interesting Engineering hôm 23/8 đưa tin Starcloud, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Washington, Mỹ, huy động thêm 250 triệu USD trong đợt gọi vốn bổ sung, nâng tổng giá trị định giá lên 2,3 tỷ USD. Nguồn vốn mới sẽ cho phép công ty phát triển hạ tầng máy tính mới được thiết kế để xử lý tác vụ AI trong quỹ đạo. Vòng gọi vốn gần đây nhất nâng tổng số vốn của Starcloud từ khi thành lập vào năm 2024 lên 450 triệu USD, với các nhà đầu tư mới bao gồm Nvidia và Cisco Investments.

Starcloud đang xây dựng các trung tâm dữ liệu đặt GPU hiệu suất cao trên vệ tinh, với mục tiêu sử dụng hạ tầng trong không gian để hỗ trợ nhu cầu tính toán đang tăng nhanh của AI. Nguồn vốn mới sẽ hỗ trợ sản xuất tàu vũ trụ, kỹ thuật và hoạt động phóng trong tương lai khi công ty tiến tới mạng lưới tính toán quỹ đạo lớn.

Giải pháp của Starcloud dựa vào việc chuyển phần cứng trung tâm dữ liệu khỏi Trái Đất và đưa lên quỹ đạo. Thử nghiệm lớn đầu tiên của công ty diễn ra vào tháng 11/2025, khi vệ tinh Starcloud-1 mang theo chip xử lý AI Nvidia H100 vào không gian. Công ty cho biết nhiệm vụ này đã chứng minh phần cứng máy tính cấp trung tâm dữ liệu có thể hoạt động trên quỹ đạo mà không gặp vấn đề về làm mát, bức xạ và quản lý năng lượng.

Từ sau đó, Starcloud đã huấn luyện mô hình AI trong không gian, chạy một phiên bản của Google Gemini trên quỹ đạo, thể hiện khả năng tinh chỉnh và suy luận AI hiệu suất cao. Công ty đang hợp tác với Nvidia để phát triển Space-1 Vera Rubin, mô-đun siêu máy tính AI cấp độ trung tâm dữ liệu được thiết kế đặc biệt cho điều kiện khắc nghiệt bên ngoài khí quyển Trái Đất. Theo Geekwire, module này sẽ cung cấp công suất tính toán AI cao gấp 25 lần chip H100 trong điều kiện không gian.

Mô phỏng chòm trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo của Starcloud. Ảnh: Starcloud

Khác với trung tâm dữ liệu trên mặt đất, hệ thống hoạt động trên quỹ đạo không thể dựa vào phương pháp làm mát bằng không khí thông thường. Thay vào đó, chúng sử dụng bộ tản nhiệt để truyền nhiệt, đồng thời những bộ phận máy tính cần được bảo vệ khỏi bức xạ. Vệ tinh của Starcloud sẽ đóng vai trò nền tảng ban đầu để thử nghiệm phần cứng máy tính phù hợp với hoạt động trong không gian, sử dụng dữ liệu từ nhiệm vụ Starcloud-1 để cải thiện hệ thống tương lai.

Theo W Media, Starcloud đang xin Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ cấp phép vận hành siêu chòm 88.000 vệ tinh với công suất điện toán 20 GW cho tác vụ AI và nhiều ứng dụng khác. Họ cũng đang xây cơ sở sản xuất rộng 9.290 m2 để sản xuất tàu vũ trụ Starcloud-3 thế hệ tiếp theo.