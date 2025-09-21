Huawei Watch Ultimate 2 ra mắt: Lặn sâu 150m, giao tiếp bằng sóng siêu âm dưới nước

Huawei đã chính thức ra mắt mẫu smartwatch cao cấp mới mang tên Watch Ultimate 2, bên cạnh dòng sản phẩm Huawei Watch GT 6. Đồng hồ này giữ thiết kế tương tự như phiên bản tiền nhiệm, nhưng được nâng cấp với vỏ kim loại lỏng zirconium, viền gốm nanocrystal hai tông màu và kính sapphire.

Huawei Watch Ultimate 2 ra mắt

Huawei Watch Ultimate 2 trang bị màn hình AMOLED LTPO2 kích thước 1.5 inch, với độ sáng tối đa lên đến 3.500 nits và viền bezel mỏng hơn 18% so với thế hệ trước. Đặc biệt, smartwatch này có khả năng chống nước đạt tiêu chuẩn 20ATM (EN13319, ISO 22810:2010), cho phép người dùng lặn sâu tới 150 mét, vượt trội hơn 50 mét so với phiên bản đầu tiên.

Một điểm nổi bật của Watch Ultimate 2 là khả năng giao tiếp bằng sóng siêu âm dưới nước, cho phép gửi tin nhắn và biểu tượng cảm xúc đến các đồng hồ khác trong bán kính 30 mét. Thiết bị cũng tích hợp tính năng SOS dưới nước, có khả năng cảnh báo các thiết bị trong bán kính 60 mét.

Huawei Watch Ultimate 2 mang tới khả năng giao tiếp bằng sóng siêu âm dưới nước

Huawei đã trang bị hệ thống anten khe hở cho khả năng kết nối ổn định trong điều kiện khắc nghiệt. Thời lượng pin của đồng hồ lên tới 4,5 ngày ở chế độ sử dụng thông thường và 11 ngày ở chế độ tiết kiệm pin. Ngoài ra, Watch Ultimate 2 còn được trang bị hệ thống theo dõi sức khỏe TruSense và cảm biến X-Tap, cho phép đo lường 11 chỉ số sức khỏe, bao gồm điện tâm đồ (ECG).

Huawei Watch Ultimate 2 có thể lặn ở độ sâu 150m

Đồng hồ chạy trên hệ điều hành HarmonyOS 5.0, hỗ trợ eSIM, định vị GPS băng tần kép và nhắn tin vệ tinh BeiDou cho người dùng tại Trung Quốc. Người dùng cũng có thể thực hiện cuộc gọi và nghe nhạc trực tiếp trên thiết bị. Huawei Watch Ultimate 2 có hai màu sắc là Compass Black và Ocean Blue, với mức giá 899 EUR (khoảng 27,89 triệu đồng).