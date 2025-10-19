Huawei Nova Flip S ra mắt: Thiết kế gập dọc, pin 4.400 mAh, giá từ 12,9 triệu đồng

Huawei đã chính thức ra mắt mẫu điện thoại gập vỏ sò Nova Flip S. Đây là phiên bản kế nhiệm của Nova Flip đời đầu, và đặc biệt, Nova Flip S có mức giá khởi điểm thấp hơn nhiều so với người tiền nhiệm.

Huawei Nova Flip S ra mắt

Dòng sản phẩm Nova từ lâu đã được biết đến với mức giá phải chăng, nhưng chiếc Nova Flip đầu tiên ra mắt với mức giá lên tới 5.288 nhân dân tệ (khoảng 19,5 triệu đồng). Trong khi đó, Nova Flip S chỉ có giá khởi điểm 3.488 nhân dân tệ (khoảng 12,9 triệu đồng), trở thành điện thoại màn hình gập giá rẻ nhất của Huawei.

Về thiết kế, Nova Flip S gần như giữ nguyên kiểu dáng của người tiền nhiệm, với độ dày 6,9mm và trọng lượng 195 gram. Máy vẫn có thiết kế nắp lưng và được bổ sung thêm hai tùy chọn màu mới: Xanh da trời và Đen cát, bên cạnh các màu hiện có như Xanh lá cây, Trắng không màu, Hồng Sakura và Đen sao.

Màn hình ngoài của Nova Flip S vẫn là màn hình vuông 2,14 inch với độ phân giải 480x480, hỗ trợ nhiều chủ đề thú vị như hình nền tự làm và màn hình cuộc gọi tương tác. Người dùng có thể ghim các ứng dụng ra màn hình ngoài để truy cập nhanh, chẳng hạn như kiểm tra thời tiết, xem lịch trình hoặc thanh toán bằng mã QR. Tính năng cửa sổ trực tiếp cũng cho phép hiển thị các cập nhật theo thời gian thực như thông tin chuyến bay hoặc giao đồ ăn.

Huawei Nova Flip S có thêm 2 tuỳ chọn màu mới

Bên trong, Nova Flip S sở hữu màn hình chính 6,9 inch với độ phân giải 1136x2698 pixel và tần số quét LTPO từ 1 đến 120Hz. Máy được trang bị hệ thống bản lề giọt nước, giúp giảm thiểu hiện tượng nhăn màn hình và được chứng nhận chịu được 1,2 triệu lần gập bởi Swiss SGS.

Nova Flip S được trang bị pin 4.400 mAh với sạc nhanh có dây 66W, nhận dạng vân tay ở cạnh bên và có chứng nhận chống nước cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Cụm camera sau bao gồm cảm biến chính 50 megapixel (f/1.9) và camera góc siêu rộng 8 megapixel (f/2.2). Mặt trước có cảm biến 32 megapixel, cả hai đều hỗ trợ quay video 4K với công nghệ chống rung AIS.

Điện thoại chạy trên hệ điều hành HarmonyOS 5.1 và có giá khởi điểm 3.488 nhân dân tệ (khoảng 12,9 triệu đồng) cho phiên bản bộ nhớ trong 256GB, trong khi biến thể ROM 512GB có giá 3.788 nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng).