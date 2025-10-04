Huawei Nova 14i ra mắt: Màn hình gần 7 inch, pin 7.000 mAh

Huawei vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone Nova 14i dành cho thị trường quốc tế. Sản phẩm này có nhiều thông số kỹ thuật và thiết kế tương tự như các mẫu Enjoy 60x và Nova Y91 được giới thiệu vào năm 2023.

Huawei Nova 14i ra mắt

Nova 14i được thiết kế chủ yếu để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dùng. Máy sở hữu màn hình LCD 6,95 inch với tần số quét 90Hz và độ phân giải FHD+. Huawei cho biết, thiết bị này còn có tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 270Hz, giúp phản hồi cảm ứng nhanh chóng hơn.

Về cấu hình, Nova 14i được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 680 của Qualcomm, kết hợp với RAM 8GB và tùy chọn bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB. Điện thoại có hai màu sắc là Xanh và Đen, với mặt lưng kính bóng bẩy và cụm camera tròn lớn nằm ở giữa phía trên. Cụm camera lồi này bao gồm hai ống kính phía sau cùng đèn flash LED.

Về phần mềm, Nova 14i chạy trên nền tảng EMUI 14.2, mặc dù phiên bản EMUI 15 đã được ra mắt. Thiết bị còn được trang bị một nút "X" ở cạnh bên, cho phép người dùng mở nhanh các widget hoặc ứng dụng thường dùng chỉ bằng một cú chạm hoặc nhấn giữ.

Điện thoại có màn hình khá lớn

Nova 14i sở hữu viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh, nhưng vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng chỉ 8,9mm. Huawei cho biết, máy có thể phát video liên tục trong 26 giờ hoặc đàm thoại liên tục trong 60 giờ chỉ với một lần sạc.

Về camera, thiết lập của Nova 14i bao gồm cảm biến chính 50MP và cảm biến độ sâu 2MP ở mặt sau, trong khi mặt trước là camera selfie 8MP nằm trong phần khuyết hình viên thuốc. Hiện tại, Huawei vẫn chưa công bố giá bán của sản phẩm này.