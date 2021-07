HOT: iPhone 12 phá vỡ kỷ lục doanh số, cán mốc 100 triệu chiếc trong 7 tháng

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 09:00 AM (GMT+7)

Dòng sản phẩm iPhone 12 đã đạt được một cột mốc quan trọng chỉ trong chưa đầy một năm, sớm vượt qua "đỉnh" của loạt iPhone 6.

Theo một báo cáo mới từ Counterpoint Research, doanh số bán loạt iPhone 12 đã vượt mốc 100 triệu chiếc vào tháng 4/2021, sớm hơn hai tháng so với iPhone 11 và gần bằng iPhone 6.

Trước đây, dòng iPhone 6 đại diện cho một chu kỳ nâng cấp siêu “khủng” với doanh số tăng vọt, nhờ thiết kế lớn hơn của iPhone 6 Plus. Tuy nhiên, iPhone 12 đã có thể cạnh tranh với iPhone 6 về doanh số nhờ thiết kế hoàn toàn mới, 5G và nhiều tùy chọn kích thước cũng như giá bán.

Biểu đồ mô tả thời gian dòng iPhone 6, iPhone 11 và iPhone 12 cán doanh số 100 triệu chiếc.

Biểu đồ minh họa doanh số bán dòng iPhone 6, iPhone 11 và iPhone 12 cho thấy iPhone 12 đã vượt qua ranh giới gần như cùng thời điểm với iPhone 6 trong khi loạt iPhone 11 chậm hơn khoảng hai tháng. Counterpoint cũng cho hay người dùng đang hướng về iPhone 12 Pro Max năm nay với tỷ lệ cao hơn so với iPhone 11 Pro Max năm ngoái.

Thị phần của phiên bản Pro Max trong doanh số bán iPhone 12 series là 29%, cao hơn 25% so với phiên bản iPhone 11 Pro Max. Đây cũng là một trong những lý do giúp dòng iPhone 12 đạt doanh thu cao hơn 22% so với “gia đình” iPhone 11 trong 7 tháng đầu ra mắt. Báo cáo cũng cho thấy thị trường Mỹ chiếm tới 40% tổng doanh số iPhone 12 Pro Max toàn cầu tính đến tháng 4.

iPhone 12 Pro Max bán rất "chạy" dù có giá cao.

Từ năm 2018, Apple đã không báo cáo doanh số cho bất kỳ sản phẩm nào của mình nên giới công nghệ không biết chính xác số lượng iPhone mà Apple đã bán ra. Tuy nhiên, dữ liệu đến từ Counterpoint được xem là đáng tin cậy vì được thống kê dựa trên những khảo sát, chuỗi cung ứng và hệ thống bán lẻ.

