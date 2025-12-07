Honor X9d pin 8.300mAh, kháng bụi và nước IP69 chính thức trình làng

Điểm nổi bật đầu tiên của thiết bị đến từ khả năng chống chịu cao, khi đạt chứng nhận SGS Thụy Sĩ với ba yếu tố: chống rơi vỡ từ độ cao 2,5m, kháng bụi, kháng nước chuẩn IP69K. Chuẩn này cho phép máy chịu được tia nước áp lực mạnh ở nhiệt độ cao, ít gặp rủi ro hư hỏng khi sử dụng ngoài trời hoặc trong môi trường nhiều bụi, nước nóng, nước bẩn. Cấu trúc chống nước ba lớp 2.0 giúp máy an toàn ngay cả khi bị xịt rửa trực tiếp, rơi vào môi trường bùn đất hoặc phải hoạt động dưới mưa lớn.

Honor X9d và các phụ kiện.

Một phần quan trọng tạo nên độ bền của Honor X9d là hệ thống chống rơi siêu đàn hồi Ultra-Bounce Anti-Drop. Công nghệ này kết hợp vật liệu chất lỏng phi Newton và kính cường lực thế hệ mới, từ đó tăng khả năng hấp thụ lực, chống sốc và hạn chế trầy xước khi va đập mạnh. Máy còn hỗ trợ cảm ứng trong mưa (AI Heavy Rain Touch) và cảm ứng khi đeo găng tay (AI Glove Touch).

Điểm nổi bật tiếp theo là viên pin silicon-carbon dung lượng 8.300 mAh, nằm trong nhóm cao nhất ở thị trường hiện nay. Viên pin này giúp máy đạt thời gian sử dụng tối đa lên đến 3 ngày, phù hợp với người cần thời lượng lâu dài cho công việc và giải trí. Nhờ thuật toán chống lão hóa, Honor X9d duy trì độ bền pin đến 6 năm và hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ từ -30°C tới 55°C.

Thử nghiệm nội bộ cho thấy máy có thể nghe nhạc 52,5 giờ, xem video trực tuyến 23,8 giờ, chơi game 16,8 giờ và gọi video 12,3 giờ. Bên cạnh đó, máy hỗ trợ sạc nhanh Honor SuperCharge 66W để rút ngắn thời gian nạp pin, đồng thời có chế độ sạc ngược cho các thiết bị khác như tai nghe, đồng hồ hay smartphone.

Honor X9d nổi bật với khả năng kháng nước IP69.

Về camera, Honor X9d trang bị cảm biến chính 108MP kích thước lớn 1/1.67”, đi kèm chống rung OIS + EIS giúp ổn định hình ảnh. Công nghệ AI được ứng dụng mạnh vào việc xử lý hình ảnh: Xóa vật thể AI, Sửa mắt nhắm AI, Xóa phản chiếu AI, Tách nền AI và Nâng cấp ảnh AI. Bộ công cụ chỉnh sửa ảnh tích hợp ngay trên máy giúp người dùng xử lý nhanh mà không cần thêm ứng dụng thứ ba.

Màn hình 6,79 inch sử dụng tấm nền AMOLED hỗ trợ 1,07 tỷ màu, độ phân giải 1.5K và độ sáng HDR tối đa lên tới 6.000 nits, mang lại khả năng hiển thị rõ ràng dưới ánh nắng mạnh. Viền mỏng 1,3mm kết hợp tần số quét 120Hz tạo cảm giác rộng thoáng và mượt khi cuộn trang hay chơi game. Công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM Dimming 3840Hz cũng được tích hợp để giảm nhấp nháy và hạn chế mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Về hiệu năng, Honor X9d dùng chip Snapdragon 6 Gen 4, cải thiện 29% GPU và 11% CPU so với thế hệ trước, đi cùng RAM Turbo mở rộng tối đa 12GB và bộ nhớ trong lên đến 512GB. Cấu hình này phù hợp cho các tác vụ đa nhiệm, chỉnh sửa ảnh AI, xem phim 1.5K và chơi game ở mức đồ họa ổn định.

Sản phẩm có giá 9,99 triệu đồng cho bản 8GB + 256GB, 10,99 triệu đồng cho bản 12GB + 256GB và 11,99 triệu đồng bản 12GB + 512GB.