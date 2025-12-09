Điện thoại Robot tích hợp AI không còn chỉ là ý tưởng điên rồ

Ban đầu, nhiều người cho rằng đây chỉ là một ý tưởng, nhưng hiện tại Honor có kế hoạch sản xuất hàng loạt thiết bị này vào nửa đầu năm sau.

Hình ảnh Robot Phone được phác họa bởi AI.

Theo thông tin rò rỉ từ nguồn tin Trung Quốc trên Weibo, Robot Phone của Honor sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm Di động Thế giới (MWC) diễn ra ở Barcelona vào tháng 3 tới. Mặc dù chưa có thông tin cụ thể về các thị trường mà Robot Phone sẽ được bán, nhưng có thể khẳng định rằng sản phẩm sẽ có mặt tại Trung Quốc và có khả năng được phát hành ở một số thị trường quốc tế.

Robot Phone được giới thiệu qua một video do AI tạo ra, với hình ảnh thiết bị giống như một nhân vật hoạt hình. Nó được trang bị gimbal tích hợp cho phép tương tác với môi trường xung quanh, từ việc thở hổn hển trước bầu trời đầy sao đến việc thích thú với màn trình diễn pháo hoa. Honor cho biết, thiết bị này sẽ đóng vai trò như một người bạn đồng hành có khả năng cảm nhận và thích nghi với cảm xúc của người dùng.

Một số hình ảnh nguyên mẫu Robot Phone được Honor trình diễn hồi tháng 10.

Mặc dù Honor đã tổ chức một buổi giới thiệu về Robot Phone, công ty vẫn chưa cung cấp nhiều thông tin chi tiết về khả năng thực tế của sản phẩm. Hình dáng của Robot Phone được cho là tương tự như một chiếc iPhone 17 Pro dày, với camera gimbal nhô ra từ mặt sau.

Tuy nhiên, một thách thức lớn mà Honor phải đối mặt là phát triển phần mềm cho thiết bị. Mặc dù công ty có khả năng sản xuất phần cứng, việc AI không luôn mang lại những tính năng như mong đợi khiến nhiều người hoài nghi về khả năng thành công của sản phẩm. Liệu Robot Phone có thực sự trở thành một sản phẩm đột phá hay chỉ là một chiêu trò quảng cáo? Thời gian sẽ giúp đưa ra câu trả lời.