Honor Magic V Flip 2 xác nhận có pin 5.500 mAh, sạc nhanh 80W

Honor đã chính thức thông báo về việc ra mắt mẫu điện thoại nắp gập Honor Magic V Flip 2 vào ngày 21/8 tới đây tại Trung Quốc. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm này là viên pin lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc điện thoại nắp gập, với dung lượng lên tới 5.500 mAh.

Trước đó, kỷ lục về pin lớn nhất thuộc về Xiaomi Mix Flip 2, ra mắt vào tháng 6 năm 2023, với dung lượng 5.165 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 67W, tuy nhiên, sản phẩm này không có tính năng sạc không dây. Honor Magic V Flip 2 không chỉ vượt trội về dung lượng pin mà còn hỗ trợ sạc có dây 80W và sạc không dây 50W, khẳng định vị thế là chiếc điện thoại nắp gập mạnh mẽ nhất hiện nay.

Ngoài ra, một poster quảng cáo cũng tiết lộ rằng Magic V Flip 2 được trang bị kính UTG siêu bền, với khả năng chống chịu tốt, chỉ có các vết nhăn nhỏ hơn 50μm sau 350.000 lần gập mở. Thương hiệu cam kết rằng sản phẩm vẫn giữ được độ mịn màng như mới sau 5 năm sử dụng.

Theo thông tin rò rỉ, Magic V Flip 2 sẽ sở hữu màn hình gập LTPO OLED 6,82 inch với độ phân giải 1,5K và tần số quét 120Hz. Màn hình bên ngoài cũng là LTPO OLED 4 inch với tần số quét 120Hz. Về khả năng chụp ảnh, máy sẽ được trang bị camera trước 50 megapixel, trong khi mặt sau có thể có camera chính 200 megapixel và ống kính góc siêu rộng 50 megapixel.

Về cấu hình, Honor Magic V Flip 2 sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3, kết hợp với RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong tối đa 1TB. Kích thước của máy là 6,9 mm và trọng lượng 204 gram. Sản phẩm sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc, bao gồm đen, trắng, tím và xanh dương (phiên bản đặc biệt).