Honor Magic V Flip 2 chính thức được xác nhận: Siêu phẩm gập với thiết kế bầu trời sao

Honor đã chính thức xác nhận sự ra mắt của chiếc điện thoại gập thế hệ tiếp theo mang tên Magic V Flip 2. Công ty sẽ tiếp tục hợp tác với nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Jimmy Choo để tạo ra một sản phẩm độc đáo. Mặc dù ngày ra mắt cụ thể vẫn chưa được công bố, nhưng teaser đầu tiên cho thấy thiết bị có thể được giới thiệu sớm nhất trong tháng này.

Honor Magic V Flip 2 lộ teaser đầu tiên

Theo thông tin từ đoạn giới thiệu, Honor Magic V Flip 2 sẽ sở hữu mặt lưng được trang trí bằng pha lê với hiệu ứng bầu trời sao, được tạo ra thông qua một quy trình sản xuất đặc biệt. Chiếc điện thoại này dự kiến sẽ có màn hình chính LTPO 6,8 inch và màn hình phụ LTPO 4 inch với tần số quét cao.

Về cấu hình, Magic V Flip 2 có khả năng được trang bị chipset Snapdragon 8s Gen 4 của Qualcomm, được sản xuất trên quy trình 4nm của TSMC. Đây là con chip thường thấy trên các điện thoại tập trung vào hiệu suất cao như Redmi Turbo 5 Pro, iQOO Z10 Turbo Pro, iQOO Neo 10 (Ấn Độ) và Oppo K13 Turbo Pro.

Theo các thông tin rò rỉ, Magic V Flip 2 dự kiến sẽ có pin 5.500 mAh với khả năng sạc nhanh 80W, hứa hẹn trở thành một trong những thiết bị có dung lượng pin lớn nhất trong dòng điện thoại gập nhỏ gọn vào năm 2025. Thiết kế của mẫu điện thoại mới này cũng được kỳ vọng sẽ nhẹ hơn và mỏng hơn so với thế hệ trước, với trọng lượng khoảng 190 gram và độ dày dưới 7mm khi mở ra.

Tại Trung Quốc, mẫu Magic V Flip thế hệ đầu tiên đã ra mắt với mức giá khởi điểm 4.999 nhân dân tệ (khoảng 18,38 triệu đồng). Mẫu máy mới dự kiến cũng sẽ có mức giá tương tự khi chính thức ra mắt.