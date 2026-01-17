Honor Magic 8 RSR Porsche Design lộ diện bộ kit nhiếp ảnh chuyên nghiệp trước ngày ra mắt

Honor vừa công bố poster chính thức cho sản phẩm Magic 8 RSR Porsche Design, xác nhận rằng thiết bị này sẽ được trang bị bộ kit nhiếp ảnh chuyên nghiệp tương tự các thương hiệu lớn như Xiaomi, OPPO và vivo. Bộ phụ kiện bao gồm một ống kính chuyển đổi (teleconverter) giúp kéo dài tiêu cự, ốp lưng chuyên dụng và tay cầm (grip) với nút chụp vật lý cùng bánh lăn điều khiển.

Điểm nổi bật của Magic 8 RSR là chỉ số chống rung CIPA đạt 6.5, vượt xa mức 5.5 của phiên bản Magic 8 Pro, giúp tối ưu hóa khả năng chụp ảnh từ xa khi sử dụng bộ phụ kiện. Về cấu hình, sản phẩm sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ, camera tele 200MP với tiêu cự quy đổi 85mm, cùng viên pin dung lượng lớn 7.200 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 120W.

Magic 8 RSR dự kiến sẽ ra mắt cùng với mẫu Magic 8 Pro Air vào ngày 19/01 tới. Việc Honor trang bị bộ kit camera rời cho thấy hãng đang rất nghiêm túc trong việc cạnh tranh trong phân khúc nhiếp ảnh di động cao cấp. Hiện tại, thông tin về hàng hóa và giá bán tại Việt Nam vẫn chưa được công bố, nhưng người tiêu dùng trong nước có thể hy vọng sẽ sớm có cơ hội trải nghiệm sản phẩm qua các kênh xách tay.