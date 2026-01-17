CỰC NÓNG: Trận U23 Việt Nam - U23 UAE “đột phá của đột phá" hơn 2 triệu lượt tìm kiếm trên Google

Ngay sau khi trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE khép lại rạng sáng nay, cơn sốt bóng đá lập tức bùng nổ trên mạng xã hội và các nền tảng tìm kiếm. Theo thống kê sơ bộ từ Google Trends, cụm từ khóa liên quan tới trận đấu này đạt hơn 2 triệu lượt tìm kiếm chỉ trong vài giờ, trở thành một trong những sự kiện thể thao có sức hút lớn nhất tại Việt Nam từ đầu năm.

Hơn 2 triệu lượt truy vấn trận U23 Việt Nam - U23 UAE trên các công cụ của Google.

Cụm từ “U23 Việt Nam - U23 UAE” vọt thẳng lên top thịnh hành ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc 120 phút nghẹt thở. Nhiều từ khóa liên quan như “kết quả U23 Việt Nam”, “Minh Phúc ghi bàn hiệp phụ”, “Đình Bắc đánh đầu ngược”, “Kim Sang-sik chiến thuật” đều xuất hiện dày đặc với lượng truy cập tăng theo cấp số nhân. Những từ khóa này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ dành cho hành trình của đội tuyển trẻ Việt Nam.

Giới chuyên môn đánh giá, mức độ lan tỏa của trận đấu vượt xa một trận cầu thông thường. Không chỉ gói gọn trong phạm vi người yêu bóng đá, sự kiện còn thu hút cả cộng đồng mạng nói chung. Hàng loạt diễn đàn, hội nhóm Facebook, TikTok, YouTube tràn ngập những video bàn thắng, bình luận sau trận, phân tích chiến thuật. Các bài đăng liên quan nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn.

Nguyên nhân tạo nên “cơn địa chấn” tìm kiếm này đến từ kịch bản trận đấu quá giàu cảm xúc. U23 Việt Nam và U23 UAE liên tục rượt đuổi tỉ số, tạo nên thế trận nghẹt thở đến phút cuối cùng. Khoảnh khắc Minh Phúc ghi bàn quyết định trong hiệp phụ trở thành tâm điểm, được chia sẻ chóng mặt trên mọi nền tảng.

Một chuyên gia truyền thông số nhận định, hiếm khi một trận đấu cấp độ U23 lại đạt lượng tìm kiếm đột biến như vậy. Thông thường, các trận đấu đội tuyển quốc gia tại World Cup hay EURO mới có thể chạm tới con số triệu lượt truy cập. Việc một trận tứ kết U23 châu Á tạo được hiệu ứng tương đương cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang có sức hút đặc biệt lớn.

Không chỉ Google, các nền tảng mạng xã hội cũng ghi nhận lưu lượng truy cập tăng đột biến. TikTok Việt Nam xuất hiện hàng nghìn video gắn thẻ U23 Việt Nam, nhiều đoạn clip đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Trên Facebook, các bài viết về trận đấu liên tục chiếm lĩnh bảng tin với tốc độ chia sẻ chóng mặt.

Với chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 UAE, thầy trò Kim Sang-sik không chỉ tạo nên dấu mốc chuyên môn mà còn lập kỷ lục về truyền thông số. Hơn 2 triệu lượt tìm kiếm trên Google chỉ sau một đêm chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức nóng của bóng đá Việt Nam. Khi hành trình của U23 Việt Nam còn tiếp tục, chắc chắn cơn sốt này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.