12 đội Free Fire sắp tranh tài tại giải Vietnam League 2025

Vào ngày 17 và 18/1, Vietnam League 2025 - giải đấu eSports chuyên nghiệp cấp độ cao nhất của Free Fire Việt Nam sẽ chính thức được diễn ra.

Vietnam League 2025 - giải đấu eSports chuyên nghiệp cấp độ cao nhất của Free Fire Việt Nam.

Trước đó, sau giai đoạn vòng bảng diễn ra từ ngày 2 - 4/1, 12 đội tuyển xuất sắc nhất đã được chọn để cùng tranh tài ở chung kết.

Trong đó có 4 đội đang thi đấu tại FFWS SEA - giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á và 8 đội tuyển bán chuyên xuất sắc đi lên từ giải đấu cộng đồng Đại Chiến Quân Đoàn.

12 đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt tại chung kết.

Thể thức thi đấu chung kết là Champion Rush với nội dung cụ thể như sau:

- 12 đội sẽ thi đấu tối đa 10 game trên 6 bản đồ.

- Đội nào có thể thoả mãn được 2 điều kiện [Đạt đủ 100 điểm] + [Có được Booyah! ở game sau đó] sẽ ngay lập tức trở thành nhà vô địch.

- Tuy nhiên, nếu sau cả 10 game mà không có đội tuyển nào đủ điều kiện trên thì [Đội Top 1 trên BXH Tổng] sẽ trở thành nhà vô địch.