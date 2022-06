Hồi sinh biệt danh Plus, Apple sẽ không ra mắt iPhone 14 Max?

Chiếc “iPhone 14” 6,7 inch giá rẻ được cho là có cấu hình phần cứng tương tự phiên bản tiêu chuẩn iPhone 14 6,1 inch, có nghĩa thông số kỹ thuật sẽ thấp hơn so với iPhone 14 Pro Max 6,7 inch cao cấp nhất.

Trong khi các tin đồn cho biết chiếc “iPhone 14” 6,7 inch giá rẻ sẽ mang tên iPhone 14 Max khi xuất xưởng thì một nguồn tin mới nhất cho thấy Apple có thể hồi sinh lại biệt danh Plus cho chiếc iPhone này. Cụ thể, dựa vào nguồn chuỗi cung ứng của mình, người rò rỉ đáng tin cậy về các sản phẩm Apple và Samsung là Lanzuk vừa cho biết sản phẩm này sẽ có tên iPhone 14 Plus - đánh dấu sự trở lại của biệt danh Plus cho dòng iPhone cỡ lớn.

Được biết, Apple đã không sử dụng biệt danh Plus kể từ sau iPhone 8 Plus ra mắt cách đây 5 năm. Bằng cách sử dụng tên gọi iPhone 14 Plus, người hâm mộ của Apple sẽ biết rằng đây chỉ đơn giản là một chiếc iPhone 14 với màn hình lớn hơn thay vì nhầm lẫn nó với mẫu Max trong dòng iPhone 14 Pro.

Vào năm nay, Apple dự kiến sẽ tạo ra sự khác biệt của các mẫu iPhone 14 Pro nhiều hơn so với tiêu chuẩn. Bên cạnh màn hình và bộ camera tốt hơn, công ty cũng mang đến cho chúng chip xử lý nhanh hơn, vì vậy phân biệt giữa iPhone 14 6,1 inch và iPhone 14 Plus 6,7 inch giá rẻ với các mẫu iPhone 14 Pro 6,1 inch và iPhone 14 Pro Max 6,7 inch là điều rõ ràng hơn.

