iPhone 14 Pro Max sẽ là "kẻ bất bại" nếu có pin 5000 mAh

Hiện tại, iPhone 13 Pro Max là chiếc smartphone có thời lượng pin top đầu thị trường. Chiếc iPhone này cung cấp tuổi thọ pin lâu hơn nhiều so với các flagship của Samsung, Google, OnePlus, Motorola và Xiaomi với phần cứng tương đối khiêm tốn (nhờ tối ưu hóa tốt hơn).

iPhone luôn có tuổi thọ pin đáng nể dù có pin nhỏ hơn so với nhiều flagship.

Điều gì sẽ xảy ra nếu iPhone 14 Pro Max (ra mắt vào tháng 9) có cùng pin 5000 mAh như Galaxy S22 Ultra và Pixel 6 Pro?

Liệu sản phẩm của “Táo Khuyết” có liên tục kéo dài hai ngày trọn vẹn chỉ với một lần sạc không?

Thời lượng pin iPhone 13 Pro Max quá kỳ diệu

Về thông số, iPhone 13 Pro Max có pin 4352 mAh. Đây là mức trung bình vì ngay cả điện thoại Android tầm trung cũng có pin lớn hơn. Nếu iPhone 14 Pro Max có pin 5000 mAh, chúng sẽ có pin lớn hơn 15% so với “người tiền nhiệm” và ngang với các flagship Galaxy S22 Ultra và Pixel 6 Pro.

Pixel 6 Pro và iPhone 13 Pro Max.

Tuy nhiên, chưa cần pin 5000 mAh, iPhone 13 Pro Max vẫn có tuổi thọ pin lâu hơn Galaxy S22 Ultra. Nếu so sánh, iPhone 13 Pro Max có thời lượng sử dụng lâu hơn 25% so với Galaxy S22 Ultra và hơn 40% so với Pixel 6 Pro.

Thời lượng pin của iPhone 13 mini ngang với Pixel 6 Pro

Qua thử nghiệm, chiếc iPhone 13 mini nhỏ bé có thời lượng pin tương tự như Pixel 6 Pro. Điều này hoàn toàn hợp lý khi chiếc iPhone lớn nhất có tuổi thọ pin lâu hơn điện thoại Pixel tới 40%.

Chiếc iPhone 13 mini của Apple có pin 2438 mAh trong khi Pixel 6 Pro có pin 5003 mAh khổng lồ - lớn hơn 105%.

iPhone 13 Mini.

Tất nhiên, iPhone 13 mini đi kèm với màn hình chỉ có tốc độ làm mới 60Hz, cũng nhỏ hơn nhiều so với màn hình trên Pixel. Nhưng ngay cả khi chia tỷ lệ pin và thông số màn hình, iPhone vẫn có tuổi thọ dài hơn Pixel gấp đôi.

iPhone 14 Pro Max sẽ có pin 5000 mAh?

Theo nguồn tin từ iHacktu iLeak, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max mới sẽ có hiệu suất đồ hoạ GPU tốt hơn 35% và hiệu suất CPU tốt hơn 42% so với iPhone 13. Đồng thời, chúng cũng có thời lượng pin dài hơn “2h10”. Đáng chú ý, nguồn tin đáng tin cậy – ShrimpApplePro không phản đối điều này.

Ảnh concept bộ tứ iPhone 14.

Màn hình, chip và pin được cải tiến trên dòng iPhone 14 Pro, cùng với màn hình Luôn bật có thể nâng tuổi thọ pin iPhone lên một tầm cao mới

Ngoài ra, độ bền của iPhone 14 Pro Max còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max dự kiến mang lại:

● Pin lớn hơn so với iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max

● Màn hình có tốc độ làm mới 1-120Hz mới và hiệu quả hơn (tăng từ 10-120Hz trên dòng iPhone 13 Pro)

● Chip A16 Bionic mới và hiệu quả hơn, sản xuất trên quy trình 5nm nhưng ít ngốn điện hơn

Nếu bỏ qua phần cứng mới trên iPhone 14 Pro Max, về mặt kỹ thuật, chiếc flagship có thể có độ bền tốt hơn ít nhất 15% so với iPhone 13 Pro Max nếu có 5000 pin mAh. Nói cách khác, "siêu phẩm" này sẽ có tuổi thọ pin lâu hơn 40% so với Galaxy S22 Ultra và hơn 55% so với Pixel 6 Pro.

iPhone 14 Pro Max sẽ có pin 5000 mAh?

Kết hợp giữa cả phần cứng và tối ưu hoá, chiếc iPhone 14 Pro Max sẽ có thời lượng pin lâu hơn các flagship Android từ 50- 65%. Quá xuất sắc.

Hiện vẫn chưa rõ iPhone 14 Pro Max thực sự có pin lớn hơn 15% so với iPhone 13 Pro Max, ở mức 5000 mAh hay không. Nếu không phải là iPhone 14 Pro Max năm nay, điều này có thể trở thành sự thật trên iPhone 15 Pro Max hoặc iPhone 16 Pro Max.

Cùng đón chờ xem iPhone 14 Pro Max sẽ có dung lượng pin tăng lên bao nhiêu và thời lượng pin lâu cỡ nào trong tháng 9 tới.

