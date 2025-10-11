Chuột máy tính có công nghệ phản hồi cảm xúc, cuộn 1.000 dòng/giây

Logitech vừa ra mắt sản phẩm chuột máy tính MX Master 4. Là sản phẩm đầu tiên trong dòng sản phẩm văn phòng của Logitech được tích hợp phản hồi xúc giác (haptics), MX Master 4 không chỉ mang đến trải nghiệm độc đáo, mà còn giúp người dùng tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thao tác lặp lại và cải thiện hiệu suất tổng thể.

Phản hồi haptics tùy chỉnh là tính năng phản hồi xúc giác haptics của MX Master 4 mang đến cảm giác rung nhẹ khi cuộn, điều hướng và thao tác, phù hợp cho chỉnh sửa ảnh, dựng video, thiết kế đồ họa và phân tích dữ liệu.

Ngoài ra, sản phẩm còn có Actions Ring - Lớp phủ số thông minh. Tính năng này được kích hoạt qua phần mềm Logi Options+, giúp hiển thị các công cụ và phím tắt theo ngữ cảnh ứng dụng, giảm tới 63% thao tác lặp lại và tiết kiệm 33% thời gian so với thao tác thông thường.

Nhờ chip hiệu suất cao và ăng-ten được tối ưu, kết nối được nhà sản xuất cam kết là ổn định qua USB-C dongle hoặc Bluetooth với laptop, desktop hay tablet. MX Master 4 được chế tạo từ việc sử dụng 48% nhựa tái chế sau tiêu dùng, bánh lăn bằng nhôm carbon thấp và pin từ 100% cobalt tái chế, bao bì đạt chuẩn FSC, hỗ trợ tái chế về sau.

Thông số kỹ thuật của MX Master 4:

- MagSpeed Scroll Wheel: Cuộn lên tới 1.000 dòng/giây.

- Cảm biến 8.000 DPI: Theo dõi trên nhiều loại bề mặt, kể cả kính.

- Nhấp chuột êm: Giảm tiếng ồn đến 90% so với thế hệ trước.

- Sạc nhanh USB-C: 1 phút sạc cho 3 giờ sử dụng, sạc đầy dùng đến 70 ngày.

- Kết nối đa thiết bị: Chuyển đổi linh hoạt giữa 3 thiết bị, hỗ trợ đa hệ điều hành và truyền file giữa thiết bị qua Logi Options+.

Logitech MX Master 4 có giá tham khảo 3,39 triệu đồng.