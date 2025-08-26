Giá tủ lạnh Aqua tháng 8: Bình ổn, giảm nhiều nhất 26%
So với các thương hiệu đối thủ, tủ lạnh Aqua có mức giảm thấp hơn. Phiên bản có giá thấp nhất có giá chỉ 2,89 triệu đồng.
Thị trường điện máy tháng 8 tiếp tục chứng kiến những biến động đáng chú ý, đặc biệt ở phân khúc tủ lạnh – mặt hàng thiết yếu trong mọi gia đình. Trong khi các dòng tủ lạnh LG, Samsung hay Panasonic liên tục được giảm giá lớn, tủ lạnh Aqua chỉ được giảm giá nhẹ.
Theo ghi nhận, trong tháng 8, nhiều mẫu tủ lạnh Aqua được giữ nguyên mức niêm yết ổn định, vài mẫu giảm tới 26%. Đây được xem là cơ hội lớn cho người tiêu dùng, nhất là những hộ gia đình đang tìm kiếm sản phẩm dung tích lớn, tiết kiệm điện nhưng vẫn có mức giá phải chăng. Với loạt ưu đãi này, nhiều model tủ lạnh Aqua đang cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu vốn được xem là “đàn anh” trên thị trường.
Đáng chú ý, mức giảm trải dài từ dòng tủ lạnh ngăn đá trên, ngăn đá dưới cho đến các sản phẩm side by side, phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau – từ sinh viên, hộ gia đình nhỏ cho đến những căn hộ cao cấp cần không gian lưu trữ lớn.
Bảng giá tủ lạnh Aqua tháng 8:
|
Tên tủ lạnh Aqua
|Dung tích
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Tủ lạnh Aqua AQR-D60FA(BS)
|
50 lít
|2.89
|-
|
Tủ lạnh Aqua AQR-D100FA(BS)
|
90 lít
|3.39
|-
|
Tủ lạnh Aqua AQR-T160FA(BS)
|
130 lít
|4.78
|-
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T220FA(FB)
|
189 lít
|5.39
|
5.2
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T239FA(FB)
|
212 lít
|5.59
|-
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T260FA(FB)
|
236 lít
|
5.89
|
5.88
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T265FA(WFB)
|
236 lít
|7.89
|
6.99
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T265FA(WFB)
|
236 lít
|
7.89
|
6.99
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T299FA(SL)
|
283 lít
|
7.89
|
7.51
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T380FA(SL)
|
328 lít
|8.19
|
7.39
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T300FA(WFB)
|
279 lít
|
8.69
|
8.29
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T410FA(SL)
|
358 lít
|
8.69
|
8.39
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-B310MA(FB)
|
260 lít
|
8.89
|
8.72
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-B360MA(SLB)
|
292 lít
|
8.99
|
8.8
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T380FA(WGB)
|
328 lít
|9.69
|-
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-B360MA(WSL)
|
292 lít
|9.89
|-
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T518FA(SL)
|
455 lít
|10.09
|
9.99
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T410FA(WGB)
|
358 lít
|10.19
|-
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-T390FA(WGM)
|
347 lít
|11.79
|
10.99
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-B390MA(WSL)
|
324 lít
|
11.49
|
11.29
|
Tủ lạnh Aqua Inverter Side By Side AQR-S633XA(WSL)
|
569 lít
|15.29
|
13.79
|
Tủ lạnh Aqua Inverter Multi Door AQR-M466XA(GB)
|
410 lít
|14.21
|-
|
Tủ lạnh Aqua Inverter AQR-TA546FA(WGL)U1
|
480 lít
|14.39
|-
|
Tủ lạnh Aqua Inverter Side By Side AQR-S612XA(CBC)
|
550 lít
|15.29
|-
|
Tủ lạnh Aqua Inverter Multi Door AQR-M536XA(SL)
|
469 lít
|16.69
|
15.74
|
Tủ lạnh Aqua Inverter Multi Door AQR-M536XA(WGB)
|
469 lít
|18.69
|
17.49
|
Tủ lạnh Aqua Inverter Multi Door AQR-MA600XA(WGL)U1
|
522 lít
|24.59
|
21.39
|
Tủ lạnh Aqua Inverter Multi Door AQR-M727XA(GB)U1
|
660 lít
|29.49
|
24.99
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 23/8, tham khảo tại Điện Máy Xanh
Ký tự "-" là không giảm giá.
Mức giảm của tủ lạnh LG Inverter trong tháng này lên tới 37%, là cơ hội tốt để người tiêu dùng nâng cấp không gian sống.
