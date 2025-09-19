iPhone 17 ra mắt: Bất ngờ phản ứng của người dân Trung Quốc

Sáng thứ Sáu, khoảng 300 khách hàng đã xếp hàng trước cửa hàng Apple tại Sanlitun để nhận máy đặt trước. Trong số đó, anh Shuke Wang, 35 tuổi, chia sẻ anh chọn mẫu iPhone 17 Pro Max, có giá từ 9.999 nhân dân tệ (khoảng 1.406 USD), vốn được các chuyên gia dự đoán sẽ là phiên bản bán chạy nhất.

“Tôi rất thích thiết kế mới của dòng 17. Màu cam khá đẹp nhưng hơi nổi bật quá. Tôi nghĩ bản Air cũng ổn, nhưng Pro Max thì pin lâu hơn,” Wang nói.

Apple cho biết phiên bản cơ bản iPhone 17 có màn hình sáng hơn, chống trầy xước tốt hơn và được nâng cấp camera trước giúp ảnh selfie ngang trông đẹp hơn.

Hàng dài xếp hàng mua iPhone 17

Dòng iPhone 17 có ý nghĩa thế nào với thị trường Trung Quốc?

Các nhà phân tích nhận định iPhone 17 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc vực dậy thị phần và doanh số Apple tại Trung Quốc vào cuối năm nay. Từ đầu năm, hãng bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự cạnh tranh khốc liệt từ Xiaomi và Huawei trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng sụt giảm.

Theo Counterpoint Research, trong 8 tuần đầu quý III, lượng iPhone xuất xưởng tại Trung Quốc giảm 6%. Tuy nhiên, chuyên gia Chiew Le Xuan từ Omdia dự báo rằng nhờ sức hút của iPhone 17, doanh số iPhone tại Trung Quốc có thể tăng 11% trong nửa cuối năm 2025, góp phần giúp Apple tăng trưởng 5% cả năm.

Ông Chiew cho rằng iPhone 17 Pro Max, với thiết kế hoàn toàn mới, sẽ thúc đẩy nhu cầu nâng cấp và nhiều khả năng trở thành mẫu máy thành công nhất của Apple tại Trung Quốc trong năm 2026.

iPhone Air có gì đặc biệt và triển vọng ra sao?

Một điểm mới đáng chú ý là iPhone Air sẽ là mẫu duy nhất tại Trung Quốc hỗ trợ e-SIM – loại SIM kỹ thuật số gắn trực tiếp trong máy. Tuy nhiên, Apple chưa mở bán trước tại thị trường này vì còn chờ phê duyệt từ các nhà mạng lớn như China Mobile, China Telecom và China Unicom.

Chuyên gia Will Wong từ IDC nhận định iPhone Air có thể đóng vai trò “sân thử nghiệm” cho công nghệ siêu mỏng nhẹ, trước khi Apple tiến tới phát triển iPhone màn hình gập. Tuy vậy, ông cũng cho rằng Air khó tạo bứt phá doanh số, do Apple đã đánh đổi dung lượng pin, chất lượng camera và âm thanh – những yếu tố người tiêu dùng Trung Quốc đặc biệt coi trọng – để có thiết kế mỏng hơn.