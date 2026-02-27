'Nước cờ’ của Samsung dập tắt mọi hoài nghi về khả năng quay video của S26 Ultra

Trong phần kết của sự kiện Galaxy Unpacked 2026, Samsung đã tung ra một “cú nổ” thực sự, như một lời đáp trả thẳng thắn dành cho những ai còn hoài nghi về khả năng quay video của Galaxy S26 Ultra.

Không cần những lời quảng cáo hoa mỹ, hãng công nghệ Hàn Quốc chọn cách thuyết phục nhất: để chính chiếc điện thoại của mình chứng minh năng lực.

Hệ thống camera sau của Galaxy S26 Ultra. Ảnh: CNET

Toàn bộ sự kiện được quay bằng Galaxy S26 Ultra

Galaxy Unpacked 2026 vốn đã tràn ngập bất ngờ khi Samsung trình làng dòng Galaxy S26 cùng màn hình bảo mật tích hợp đầu tiên trên thế giới dành cho smartphone.

Tuy nhiên, điều khiến giới công nghệ thực sự chú ý lại nằm ở phút cuối chương trình: toàn bộ sự kiện, từ khâu ghi hình đến phát trực tiếp, đều được thực hiện bằng Galaxy S26 Ultra.

Cách làm này gợi nhớ tới chiến lược quen thuộc của Apple khi thường công bố ở cuối mỗi buổi ra mắt rằng sự kiện đã được ghi hình bằng iPhone Pro.

Lần này, Samsung cũng gửi đi một thông điệp tương tự: họ hoàn toàn tự tin vào sức mạnh camera trên mẫu flagship mới nhất của mình.

Không chỉ là một màn “khoe khéo”, việc dùng Galaxy S26 Ultra để ghi hình toàn bộ Unpacked còn mang ý nghĩa biểu tượng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở phân khúc cao cấp, nơi khả năng quay video đang trở thành thước đo quan trọng không kém chụp ảnh, đây là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Samsung đã sẵn sàng bước vào cuộc đua một cách sòng phẳng.

AI nâng tầm quay video, khẩu độ mới mở rộng giới hạn ánh sáng

Galaxy S26 Ultra hỗ trợ hàng loạt tính năng và định dạng quay video cao cấp. Tuy nhiên, yếu tố được Samsung nhấn mạnh nhiều nhất vẫn là những nâng cấp xoay quanh trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống Galaxy AI có khả năng cải thiện đáng kể chất lượng khung hình theo thời gian thực, từ việc nâng độ chi tiết, tăng độ nét cho đến xử lý ánh sáng trong môi trường phức tạp.

Sử dụng camera trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Theo giới thiệu, AI có thể “đọc” bối cảnh, tự động tối ưu màu sắc và độ sáng, đồng thời nâng cấp hình ảnh mà không làm mất đi tính tự nhiên.

Những cảnh quay trong môi trường thiếu sáng, vốn là điểm yếu truyền thống của nhiều smartphone, được làm sáng rõ hơn, giảm nhiễu và giữ lại nhiều chi tiết hơn.

Bên cạnh phần mềm, phần cứng cũng đóng vai trò quan trọng. Galaxy S26 Ultra sở hữu khẩu độ lớn hơn ở cụm camera sau, cho phép nhiều ánh sáng đi vào cảm biến hơn so với thế hệ trước.

Khi cảm biến thu nhận được nhiều dữ liệu ánh sáng hơn, thuật toán xử lý hình ảnh sẽ có “nguyên liệu” tốt hơn để tái tạo khung hình chính xác và sống động.

Sự kết hợp giữa khẩu độ rộng và AI xử lý thông minh tạo nên nền tảng vững chắc cho khả năng quay video chuyên nghiệp.

Với những nâng cấp đó, Samsung tự tin trao cho Galaxy S26 Ultra “nhiệm vụ” ghi hình toàn bộ Galaxy Unpacked – một thử thách không hề đơn giản.

Một sự kiện công nghệ lớn như Galaxy Unpacked không phải là môi trường quay video lý tưởng.

Khán phòng rộng, ánh sáng phức tạp, khu vực khán giả thường tối hơn sân khấu, trong khi phía sau diễn giả lại là màn hình LED khổng lồ với độ sáng cao.

Sự chênh lệch ánh sáng lớn giữa các vùng trong cùng một khung hình là bài toán khó với bất kỳ hệ thống camera nào.

Từ những cảnh quay cận mặt người tham dự trong khu vực ánh sáng mờ cho tới toàn cảnh sân khấu rực rỡ, Galaxy S26 Ultra phải liên tục thích ứng với điều kiện thay đổi.

Việc phát trực tiếp cũng đồng nghĩa với yêu cầu xử lý hình ảnh ổn định theo thời gian thực, hạn chế tối đa lỗi phơi sáng hay mất chi tiết.

Thực tế cho thấy, thiết bị đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuyết phục. Hình ảnh sân khấu sắc nét, màu sắc tươi sáng nhưng không bị cháy sáng, trong khi các cảnh quay ở khu vực tối vẫn giữ được độ chi tiết đáng kể.

Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho tuyên bố của Samsung về khả năng quay video vượt trội.

Bước đi khôn ngoan để xoay chuyển hoài nghi

Trước thời điểm ra mắt, chiến dịch quảng bá Galaxy S26 Ultra từng vấp phải không ít chỉ trích. Một số quảng cáo bị đánh giá là thiếu thuyết phục khi sử dụng video do AI tạo ra thay vì nội dung thực tế được quay bằng chính thiết bị.

Điều đó khiến không ít người đặt câu hỏi: camera của S26 Ultra thực sự mạnh đến đâu?

Chính vì vậy, quyết định quay toàn bộ Galaxy Unpacked bằng thiết bị này được xem là nước cờ thông minh.

Thay vì tiếp tục nói về sức mạnh AI hay thông số kỹ thuật, Samsung để sản phẩm tự lên tiếng. Trong môi trường khó nhằn của một sự kiện trực tiếp quy mô lớn, Galaxy S26 Ultra đã chứng minh rằng những lời hứa không chỉ nằm trên giấy.

Động thái này không chỉ giúp Samsung “ghi điểm” với giới công nghệ mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng tới người tiêu dùng cao cấp: nếu chiếc điện thoại có thể đảm nhiệm vai trò ghi hình cho một sự kiện toàn cầu, nó hoàn toàn đủ sức đáp ứng nhu cầu quay video trong đời sống thường ngày, thậm chí là bán chuyên.

Galaxy S26 Ultra vì thế không chỉ là một bản nâng cấp về cấu hình, mà còn là lời khẳng định chiến lược của Samsung trong cuộc đua camera smartphone.

Và với màn thể hiện ấn tượng tại Galaxy Unpacked 2026, hãng công nghệ Hàn Quốc đã phần nào khiến những người từng hoài nghi phải nhìn nhận lại.