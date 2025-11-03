Bẫy lừa đảo tinh vi nhất 2025: Giả mạo số ngân hàng, cúp máy gọi lại là... sập bẫy!

Một hình thức lừa đảo mạo danh doanh nghiệp, sử dụng công nghệ giả mạo số điện thoại và AI, đang bùng nổ và trở thành khiếu nại hàng đầu tại Mỹ. Các nạn nhân, từ những người trẻ sành công nghệ đến người lớn tuổi, đều bị rút cạn tài khoản chỉ bằng những thủ đoạn tâm lý tinh vi.

Chiêu trò lừa đảo ngân hàng công nghệ cao này đang gieo rắc nỗi kinh hoàng khi khiến các nạn nhân mất trắng số tiền tiết kiệm cả đời chỉ trong chớp mắt.

Chiêu trò lừa đảo ngân hàng qua diện thoại đang gieo rắc kinh hoàng khắp thế giới.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi đến khó tin

Noel Phillips, một nhà báo 33 tuổi tại New York, là một trong những nạn nhân. Anh đã mất gần 30.000 USD tiền tiết kiệm sau một loạt cuộc gọi. "Thật tàn khốc", anh chia sẻ. "Họ dùng các thủ đoạn hù dọa để 'thôi miên' tôi".

Những kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ giả mạo số điện thoại (phone spoofing) để hiển thị số gọi đến chính là số điện thoại chính thức của Ngân hàng Chase. Chúng thông báo tài khoản của Phillips có hoạt động gian lận và thuyết phục anh chuyển tiền sang một "tài khoản mồi nhử" an toàn do chúng lập ra.

Điều khiến Phillips sập bẫy là sự tinh vi của chúng. Ngay sau khi nhận được cảnh báo lừa đảo, anh đã cúp máy và tự mình tìm số điện thoại của Chase trên Google để gọi lại xác minh. Nhưng vì kẻ gian đã giả mạo chính số điện thoại đó, chúng ngay lập tức gọi lại cho anh.

"Chúng nói tài khoản của tôi đang bị tấn công... và nghi ngờ nhân viên chi nhánh đã đánh cắp thông tin của tôi", Phillips kể lại. Anh còn nghe thấy cả tiếng ồn ào của một "tổng đài" (mà sau này anh tin là hiệu ứng âm thanh AI) và những giọng nói Mỹ chuẩn, khiến anh hoàn toàn tin tưởng.

Anh đã bị thao túng đến mức đi đến ngân hàng, làm theo hướng dẫn của chúng qua tai nghe và bí mật chuyển tiền đi mà không nói gì với nhân viên ngân hàng.

Vấn nạn số 1 tại Mỹ

Phillips không phải là nạn nhân duy nhất. Deborah Moss, 65 tuổi, cũng đã mất 162.000 USD. Một cụ bà 86 tuổi khác, Nina Mortellito, đã mất con số "khổng lồ" lên đến 700.000 USD.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), lừa đảo mạo danh doanh nghiệp hiện là khiếu nại tiêu dùng số một trong năm 2025. Chỉ tính đến cuối tháng 6, FTC đã nhận được hơn 516.000 khiếu nại, gây thiệt hại gần 1,7 triệu USD.

Những kẻ lừa đảo không chỉ mạo danh ngân hàng mà còn cả các nhà bán lẻ, dịch vụ giao hàng và công ty tiện ích. Christopher Brown, luật sư của FTC, cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) đang "khuếch đại các vụ lừa đảo, khiến chúng trở nên đáng tin hơn".

Ngân hàng và cảnh sát "vô cảm"?

Điều khiến các nạn nhân suy sụp hơn cả việc mất tiền là phản ứng mà họ nhận được từ các cơ quan chức năng. Phillips kể lại rằng khi anh đến đồn cảnh sát, một sĩ quan đã "cười to và nói, rằng anh tiêu rồi". Tương tự, bà Moss cũng cho biết cảnh sát "cười vào mặt tôi" và nói rằng bà sẽ không bao giờ lấy lại được tiền.

Kẻ gian còn dụ dỗ nạn nhân nói dối nhân viên giao dịch khi chuyển tiền cho chúng.

Cả hai cũng cáo buộc Ngân hàng Chase đã không hỗ trợ họ thu hồi tiền. Tại Mỹ, luật liên bang không bắt buộc các tổ chức tài chính phải bồi hoàn cho nạn nhân của các vụ lừa đảo. Điều này khác biệt hoàn toàn với Anh, nơi các ngân hàng có thể hoàn trả cho nạn nhân số tiền lên tới 85.000 bảng Anh.

Phát ngôn viên của Chase từ chối bình luận về các trường hợp cụ thể nhưng đưa ra cảnh báo: "Kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng công nghệ như giả mạo điện thoại... Ngân hàng của bạn sẽ không bao giờ gọi điện yêu cầu thông tin tài khoản, bảo bạn chuyển tiền để bảo vệ nó, hay một mực yêu cầu bạn nói dối với các nhân viên ngân hàng... Nếu gặp bất kỳ dấu hiệu nào, hãy cúp máy và gọi đến số ở mặt sau thẻ của bạn".

May mắn hy hữu đã đến với bà Moss khi một nhà hảo tâm ẩn danh đọc được câu chuyện của bà trên báo và đã gửi tặng bà 162.000 USD, giúp bà khôi phục lại cuộc sống. Tuy nhiên, Phillips và vô số nạn nhân khác thì không may mắn như vậy.