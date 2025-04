Điện thoại gập mỏng nhất thế giới sẽ gọi tên tân binh "nhà" Samsung

Trong khi cộng đồng công nghệ đang hướng về sự kiện ra mắt thế hệ điện thoại gập mới của Samsung dự kiến vào tháng 7 tới, một tin đồn cực kỳ táo bạo về Galaxy Z Fold 7 (model được cho là của năm sau) đã khuấy đảo giới mộ điệu. Thông tin rò rỉ cho rằng Samsung đang đặt mục tiêu biến Z Fold 7 thành chiếc smartphone gập mỏng nhất thế giới với độ dày chỉ 8,2 mm khi gập lại – một con số khó tin.

Nếu tin đồn này là sự thật, Galaxy Z Fold 7 sẽ thiết lập một chuẩn mực mới về độ mỏng cho dòng điện thoại gập kiểu sách. Con số 8,2 mm không chỉ mỏng hơn 0,7 mm so với kỷ lục gia hiện tại là Oppo Find N5 (ngụ ý 8,9 mm), mà còn đánh dấu một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc – mỏng hơn tới 30% so với Galaxy Z Fold 6 (vốn dày 12,1 mm). Đây thực sự sẽ là một thành tựu kỹ thuật đáng nể, tạo ra sự khác biệt đẳng cấp cho Z Fold 7 so với phần còn lại của thị trường.

Galaxy Z Fold 7 sẽ ra mắt với "danh hiệu" smartphone gập mỏng nhất thế giới.

Tuy nhiên, con số 8,2 mm đầy tham vọng này lại mâu thuẫn với các báo cáo rò rỉ trước đó, vốn cho rằng Z Fold 7 sẽ dày khoảng 9,5 mm – một mức giảm hợp lý và dễ tin hơn. Điều này làm dấy lên câu hỏi lớn: Làm thế nào Samsung có thể "gọt" mỏng thiết bị đến mức đó mà không phải hy sinh các thành phần cốt lõi như dung lượng pin, chất lượng camera, độ bền bản lề hay các tính năng cao cấp khác vốn định vị Z Fold là một flagship thực thụ?

Bất chấp những hoài nghi, đông đảo người hâm mộ dòng Z Fold chắc chắn đang rất mong chờ tin đồn này trở thành hiện thực. Một thiết kế siêu mỏng không chỉ giải quyết một trong những điểm yếu cố hữu của điện thoại gập mà còn có thể là "cú hích" mạnh mẽ, giúp Samsung củng cố lại vị thế dẫn đầu và làm cho mức giá cao cấp của dòng sản phẩm này trở nên đáng đồng tiền hơn trong mắt người dùng.

Liệu Samsung có thực sự tạo ra một cuộc cách mạng về thiết kế với Z Fold 7 hay đây chỉ là một tin đồn "thử lửa" thị trường? Câu trả lời có lẽ phải đợi đến sự kiện ra mắt chính thức trong tương lai.