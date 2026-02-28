Điểm hiệu năng Galaxy S26 xuất hiện gây tranh luận dữ dội

Với sự xuất hiện của dòng Galaxy S26, cuộc tranh luận giữa hai dòng chip Snapdragon và Exynos tiếp tục diễn ra, mặc dù khoảng cách về hiệu năng lần này không còn lớn như những năm trước.

Dòng Galaxy S26 tiếp tục phân chia việc sử dụng chip Exynos và Snapdragon.

Đáng chú ý, Exynos 2600 là chip đầu tiên của Samsung được sản xuất trên quy trình 2nm GAA, trong khi phiên bản Snapdragon vẫn sử dụng quy trình 3nm đã được TSMC phát triển. Những kết quả ban đầu không chỉ phản ánh cuộc cạnh tranh giữa Qualcomm và Exynos mà còn cho thấy sự tiến bộ trong công nghệ sản xuất của Samsung Foundry.

Kết quả điểm số Geekbench 6 đã xuất hiện cho thấy hiệu năng CPU của Galaxy S26 Ultra đạt điểm đơn nhân từ 3.670 đến 3.724 trong hai lần thử nghiệm, trong khi điểm đa nhân đạt từ 10.981 đến 11.237. Đây là những con số ấn tượng, phù hợp với kỳ vọng từ các phiên bản “dành riêng cho Galaxy” được Qualcomm tối ưu hóa với xung nhịp cao hơn.

Kiểm tra hiệu năng CPU bằng Geekbench 6.

Ngược lại, chip Exynos 2600 trong Galaxy S26+ đạt điểm số từ 3.105 đến 3.197 trong các bài kiểm tra đơn nhân và từ 10.444 đến 11.012 trong các bài kiểm tra đa nhân. Điều này cho thấy Snapdragon vượt trội hơn khoảng 10 đến 18% về hiệu năng CPU trong các tác vụ đơn luồng, giúp ứng dụng khởi chạy nhanh hơn và phản hồi tốt hơn khi tải nhẹ.

Tuy nhiên, câu chuyện về GPU năm nay lại thú vị hơn. Trong bài kiểm tra OpenCL, Exynos 2600 đạt điểm 24.240, cao hơn một chút so với 24.152 của Snapdragon. Mặc dù sự khác biệt này nhỏ, nhưng nó mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng, đặc biệt khi các phiên bản Exynos trước đây thường gặp khó khăn trong việc theo kịp Qualcomm về hiệu năng GPU.

Điểm chuẩn GPU Geekbench 6.

Nếu những con số này được duy trì trong các bài kiểm tra thực tế và các phiên chơi game dài, Samsung có thể đã thu hẹp khoảng cách hiệu năng giữa hai hãng. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những đánh giá sơ bộ. Hiệu năng duy trì và mức tiêu hao pin khi hoạt động ở tải trọng sẽ là yếu tố quan trọng hơn khi các bài đánh giá đầy đủ được công bố.