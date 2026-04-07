50 ứng dụng Android chứa phần mềm độc hại nguy hiểm

McAfee, công ty đầu tiên phát hiện ra NoVoice, cho biết phần mềm độc hại này ẩn náu trong nhiều ứng dụng, bao gồm phần mềm dọn dẹp hệ thống, trò chơi và thư viện ảnh. Ước tính từ McAfee cho thấy NoVoice đã xuất hiện trong hơn 50 ứng dụng trên Google Play, với tổng số lượt cài đặt lên tới 2,3 triệu lần.

Điều đáng ngại là, những ứng dụng tưởng chừng vô hại lại có thể chứa mã độc nguy hiểm khiến không ít người dùng Android dễ dàng bị tấn công. Cụ thể, tin tặc thường giấu phần mềm độc hại bên trong các ứng dụng có vẻ hữu ích khiến họ cài đặt mà không nghi ngờ.

Sau khi được cài đặt, NoVoice sẽ khai thác các lỗ hổng bảo mật của Android để giành quyền truy cập root, từ đó đánh cắp thông tin nhạy cảm như tên người dùng và mật khẩu cho các dịch vụ tài chính. Hơn nữa, phần mềm độc hại này còn có khả năng cài đặt và xóa ứng dụng trên điện thoại mà người dùng không hề hay biết. Trong một số trường hợp, ngay cả việc khôi phục cài đặt gốc cũng không thể loại bỏ hoàn toàn mã độc khỏi thiết bị.

May mắn là, trong thông báo của Google với Bleeping Computer, các thiết bị Android được cập nhật từ tháng 5/2021 trở đi đều được bảo vệ khỏi cuộc tấn công này. Ngay cả chiếc Pixel 6 Pro (ra mắt tháng 10/2021) cũng đã được cập nhật gần đây giúp bảo vệ người dùng khỏi NoVoice. Ngoài ra, McAfee cũng phát hiện ra rằng NoVoice chỉ lây nhiễm thiết bị ở một số khu vực nhất định.

Một trong số 50 ứng dụng được cho là chứa phần mềm độc hại NoVoice.

Trong một tuyên bố, Google cho biết Google Play Protect đã tự động gỡ bỏ các ứng dụng độc hại và chặn cài đặt mới. Họ khuyến cáo người dùng Android nên thường xuyên tải xuống các bản cập nhật bảo mật mới nhất cho thiết bị của mình.

Mặc dù Bleeping Computer không công bố danh sách cụ thể các ứng dụng liên quan, họ đã chỉ ra một ứng dụng có tên là SwiftClean do Biodun Popoola phát triển có chứa mã độc NoVoice. Nói về tên gọi, NoVoice xuất phát từ một tệp âm thanh im lặng được tìm thấy trong mã nguồn cho phép mã độc hoạt động ngầm mà không bị người dùng phát hiện.

Để bảo vệ bản thân khỏi các mã độc như NoVoice, người dùng nên chỉ cài đặt ứng dụng từ Google Play Store và đảm bảo cập nhật điện thoại thường xuyên.