Bánh trứng kiến là gì mà "rần rần" cõi mạng: Kẻ bán, người ăn tới sưng mặt

Bánh trứng kiến, món ăn vốn gắn với đồng bào Tày ở vùng núi phía Bắc bất ngờ trở thành cái tên phủ sóng mạng xã hội những ngày gần đây. Từ TikTok đến Facebook, hàng loạt video “ăn thử đặc sản lạ” xuất hiện, kéo theo làn sóng tò mò của nhiều người trẻ. Không ít clip thu hút lượng tương tác lớn, biến món ăn theo mùa này thành một “trend” ẩm thực mới.

Bánh trứng kiến đang hút dân mạng.

Sức hút của bánh trứng kiến đến từ đúng yếu tố mà dân mạng rất dễ bị cuốn vào: Lạ tên, lạ nguyên liệu và có phần “thử thách cảm giác”. Chỉ cần nghe đến hai chữ “trứng kiến”, nhiều người đã tò mò muốn biết món bánh này thực sự có vị ra sao. Trong các video lan truyền, không ít người mô tả nhân bánh có vị béo, bùi, thơm, khi ăn còn tạo cảm giác “nổ lách tách” trong miệng.

Thực tế, bánh trứng kiến không phải món mới xuất hiện, mà là đặc sản lâu đời của người Tày ở các tỉnh như Cao Bằng, Bắc Kạn và một số khu vực miền núi phía Bắc. Món bánh này thường chỉ rộ lên vào khoảng tháng 3 âm lịch, gần dịp Tết Thanh minh, bởi đây là thời điểm có thể thu hoạch trứng kiến đen rừng để làm nhân. Vỏ bánh thường được làm từ bột nếp, còn phần nhân có thể gồm trứng kiến xào cùng hành, lá kiệu hoặc gia vị địa phương, sau đó gói bằng lá cây rừng.

Nhiều bài đăng về việc người dùng bị dị ứng khi ăn bánh trứng kiến.

Điểm đáng chú ý là khi mạng xã hội “bắt sóng” món ăn này, bánh trứng kiến không còn chỉ nằm trong phạ đặc sản địa phương hay quà quê theo mùa. Nhiều bài đăng bán hàng online, clip review và livestream chốt đơn xuất hiện dày hơn, cho thấy hiệu ứng lan truyền đã kéo theo nhu cầu mua thử từ người tiêu dùng. Với tâm lý “món gì đang hot thì phải ăn thử”, không ít người sẵn sàng đặt mua chỉ để check-in hoặc quay video phản ứng lần đầu thưởng thức.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của một món ăn theo trend cũng đi kèm không ít tranh luận. Một bên xem bánh trứng kiến là ví dụ thú vị cho việc đặc sản vùng cao được biết đến rộng rãi hơn nhờ mạng xã hội. Bên còn lại cho rằng nhiều nội dung đang đẩy yếu tố “độc lạ” lên quá cao, khiến món ăn bị nhìn như công cụ câu view thay vì một phần văn hóa ẩm thực bản địa.

Một điểm khác cũng được chú ý là không phải ai cũng phù hợp để thử món bánh này. Trứng kiến có hàm lượng protein cao và có thể gây dị ứng ở những người có cơ địa nhạy cảm, đặc biệt với nhóm từng dị ứng côn trùng, hải sản hoặc thực phẩm lạ. Trong bối cảnh món ăn đang viral mạnh, việc ăn theo trào lưu mà không tìm hiểu kỹ nguồn gốc, cách bảo quản hay khả năng phù hợp với cơ thể cũng là điều đáng lưu ý.