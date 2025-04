Galaxy M56 pin khủng giá rẻ sẵn sàng khuấy động thị trường

Được biết đến với thiết kế mỏng nhẹ, Galaxy M56 chỉ dày 7,2mm và nặng 180g, trở thành chiếc điện thoại mỏng nhất trong phân khúc. Để so sánh, Galaxy A56 dày 7,4mm và nặng 198g, trong khi mẫu tiền nhiệm Galaxy M55 dày 7,8mm nhưng có trọng lượng tương đương.

Galaxy M56 sẽ ra mắt từ ngày 23/4.

Galaxy M56 sở hữu màn hình Super AMOLED Plus 6,74 inch với độ phân giải 1080p+ và tốc độ làm mới 120Hz, sáng hơn 33% và có viền mỏng hơn 36% so với Galaxy M55. Bên trong, điện thoại được trang bị chip Exynos 1480 với khả năng xử lý tốt, mặc dù không nhanh bằng Exynos 1580 trên Galaxy A56. Chip này được xây dựng trên quy trình 4nm và tích hợp đồ họa AMD RDNA 2, cùng với buồng hơi lớn hơn 33% so với Galaxy M55 để cải thiện khả năng tản nhiệt.

Galaxy M56 đi kèm với RAM 8 GB LPDDR5x và bộ nhớ trong 128 GB UFS 3.1. Mặc dù không có khe cắm thẻ nhớ microSD nhưng mẫu điện thoại này hỗ trợ SIM kép và 5G, cùng với Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 và cổng USB-C. Tuy nhiên, sản phẩm không được trang bị NFC.

Nhiều tính năng hứa hẹn có trên sản phẩm.

Về camera, Galaxy M56 có camera chính 50 MP với tính năng chống rung quang học (OIS) và khả năng quay video 4K ở tốc độ 30fps với HDR 10 bit. Mặc dù không có ống kính tele, camera chính hỗ trợ zoom 2x. Ngoài ra, điện thoại còn có camera siêu rộng 8 MP và camera macro 2 MP, kết hợp camera trước 12 MP.

Với pin dung lượng 5.000 mAh và sạc nhanh 45W, Galaxy M56 mang đến thời lượng pin được đánh giá tốt. Điện thoại được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus+ ở cả mặt trước và mặt sau, với khả năng chống trầy xước gấp 4 lần so với Galaxy M55 và có thể chịu được khả năng rơi từ độ cao 2 mét.

Các tính năng chính trên Galaxy M56.

Samsung cam kết cung cấp 6 năm cập nhật phần mềm và bảo mật cho Galaxy M56, kéo dài đến năm 2030. Sản phẩm sẽ có hai màu sắc: Xanh nhạt và Đen, với mức giá bán lẻ khoảng 295 USD (7,63 triệu đồng) trên Amazon Ấn Độ.