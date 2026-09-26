Galaxy A08 cập bến thị trường Đông Nam Á với giá 5,73 triệu đồng

Mặc dù được thiết kế hướng đến phân khúc tầm trung với mức giá 899 RM (khoảng 5,73 triệu đồng), Galaxy A08 vẫn đi kèm nhiều tính năng AI nổi bật và thời gian hỗ trợ phần mềm dài hạn giúp người dùng yên tâm sử dụng trong nhiều năm.

Galaxy A08 hứa hẹn có thể cập nhật đến 6 phiên bản Android.

Galaxy A08 nổi bật với pin dung lượng 6.000 mAh, chip MediaTek Helio G99+, RAM LPDDR5 kết hợp tính năng RAM Plus (RAM ảo) và trải nghiệm AI (trí tuệ nhân tạo) tiên tiến. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp tính năng Circle to Search của Google, nhiều trợ lý AI và khả năng chống bụi, nước đạt tiêu chuẩn IP64.

Ở mặt sau, Galaxy A08 được trang bị camera chính 50 MP với khả năng tự động lấy nét, camera chiều sâu 2 MP và camera trước 8 MP đáp ứng nhu cầu chụp và chia sẻ hình ảnh của người dùng.

Samsung cũng nhấn mạnh tính năng Circle to Search được cải tiến cho phép người dùng khoanh tròn hoặc chạm vào nội dung trên màn hình để tìm kiếm thông tin dễ dàng. Tính năng Find the Look mới giúp người dùng tìm kiếm toàn bộ bộ trang phục hoặc xác định bài nhạc đang phát gần đó.

Galaxy A08 còn được trang bị nhiều trợ lý AI giúp người dùng chuyển đổi mượt mà giữa các ứng dụng gốc của Galaxy, ứng dụng Google và một số ứng dụng bên thứ ba. Người dùng có thể kích hoạt các ứng dụng này thông qua lệnh thoại hoặc nhấn giữ lâu tạo ra trải nghiệm sử dụng trực quan hơn.

Chip xử lý mạnh mẽ bên trong thiết bị giá rẻ của Samsung.

Với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, Galaxy A08 mang đến cho người dùng các lựa chọn màu sắc như Xanh lá cây, Xanh đậm và Bạc nhằm đáp ứng nhiều sở thích khác nhau.

Samsung cũng đang kéo dài tuổi thọ của Galaxy A08 thông qua cam kết hỗ trợ phần mềm và bảo mật. Thiết bị này sẽ nhận được tới 6 thế hệ nâng cấp Android và 6 năm cập nhật bảo mật, giúp người dùng duy trì trải nghiệm sử dụng thiết bị luôn được cập nhật và bảo vệ lâu hơn.

Chế độ hỗ trợ mở rộng này củng cố cam kết của Samsung trong việc mang lại giá trị đáng kể trong suốt vòng đời của thiết bị.