Rùng mình chuyện Gen Z trải lòng chuyện thầm kín với AI

Một nghiên cứu diện rộng vừa được Kaspersky công bố cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành "điểm tựa cảm xúc" thay thế con người đối với thế hệ trẻ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC). Khảo sát thực hiện trên 7.200 người tại 18 quốc gia chỉ ra rằng Gen Z là nhóm nhân khẩu học ứng dụng AI tích cực nhất, với 50% người được hỏi sử dụng công nghệ này hằng ngày hoặc gần như mỗi ngày.

Giới trẻ tâm sự với AI mỗi ngày.

Bên cạnh các mục đích thực tế như tra cứu dữ liệu (57%), hỗ trợ học tập (54%) hay tìm kiếm ý tưởng mới (50%), AI đang len lỏi sâu vào đời sống tinh thần của giới trẻ. Cứ ba người thuộc Gen Z tại APAC thì có một người (32%) thừa nhận thường xuyên tương tác, trò chuyện với AI như với một người bạn thật sự. Xu hướng biến AI thành nơi tâm sự xuất hiện rõ rệt tại Indonesia với 39%, Việt Nam với 35%, Thái Lan với 34% và Malaysia với 33%.

Đáng báo động, có đến 34% người trẻ trong khu vực sẵn sàng chia sẻ với AI những câu chuyện thầm kín mà họ tuyệt đối giấu kín với người xung quanh. Trong đó, Việt Nam là quốc gia ghi nhận tỷ lệ cao nhất khu vực khi có tới 42% Gen Z trút bầu tâm sự bí mật cho các chatbot AI, vượt qua các thị trường lớn như Ấn Độ (37%) hay Indonesia (36%).

Việc đặt trọn niềm tin vào hệ thống máy học vô tình khiến người dùng lơ là cảnh giác, dễ dàng nhập các dữ liệu nhạy cảm như tình trạng sức khỏe, mối quan hệ cá nhân hoặc tin nhắn riêng tư vào khung chat.

Dù sử dụng công nghệ với tần suất dày đặc, ý thức tự bảo vệ thông tin của người dùng trẻ lại ở mức đáng lo ngại. Có hơn một nửa Gen Z tại APAC (51%) thừa nhận họ chỉ thỉnh thoảng mới thực hiện các bước phòng ngừa rủi ro, và vỏn vẹn 45% duy trì thói quen bảo vệ dữ liệu thường xuyên khi tương tác với các nền tảng AI. Tại Malaysia, tỷ lệ người dùng lơ là các biện pháp bảo mật lên tới 54%, chỉ xếp sau thị trường Trung Quốc với 60%.

Thói quen xem AI là "bạn tri kỷ" đang biến Gen Z thành mồi ngon cho các vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Các chuyên gia an ninh mạng nhấn mạnh rằng chatbot AI không phải là con người và người dùng không nên mặc định các đoạn hội thoại sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Việc tùy tiện chia sẻ hình ảnh giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu truy cập hay các dữ liệu nhạy cảm vào AI có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu dữ liệu bị rò rỉ hoặc khai thác trái phép.

Người dùng được khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp thông tin tài chính hay định danh cho các dịch vụ AI, đồng thời cần chủ động kiểm chứng lại mọi nội dung học tập, y tế hay pháp lý mà AI tạo ra trước khi áp dụng vào thực tế.