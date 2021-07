Đưa iPhone cho con chơi game, ông bố bán ô tô trả nợ

Thứ Sáu, ngày 16/07/2021 13:54 PM (GMT+7)

Một người cha đã buộc phải bán chiếc xe của mình sau khi phát hiện ra con trai của ông đã chi 1.300 bảng Anh để mua một trò chơi trên điện thoại di động.

Bác sĩ Muhammad Ashaz đến từ Vịnh Colwyn, Bắc Xứ Wales, đã bị sốc khi phát hiện ra rằng cậu con trai 7 tuổi của mình là Ashaz đã chi rất nhiều tiền cho trò chơi huấn luyện quái vật thần thoại Dragons: Rise of Berk.

Ban đầu vị bác sĩ này nghĩ rằng mình đã bị lừa khi tìm thấy hóa đơn trị giá 1.289,70 bảng Anh khổng lồ từ Apple iTunes. Tuy nhiên sau đó, ông bàng hoàng khi phát hiện ra 29 biên nhận email cho các giao dịch từ 1,99 bảng đến 99,99 bảng cho trò chơi.

Để có tiền thanh toán cho số tiền từ iTunes, ông Muhammad đã phải bán chiếc xe Toyota Aygo của mình để có tiền chi trả. Muhammad nói với The Sun rằng “Ban đầu, tôi nghĩ mình đã bị lừa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể chi nhiều tiền như vậy cho một trò chơi dành cho trẻ em”.

Ông Muhammad cũng vô cùng tức giận với Apple và cho rằng đó là công ty lợi dụng một đứa trẻ. Theo ông, con trai mình đã chi rất nhiều tiền sau khi chỉ chơi trò chơi miễn phí trong 1 giờ, trong đó có những giao dịch hỗ trợ thanh toán ứng dụng không giới hạn với giá lên đến 109 bảng Anh.

Sau khi liên lạc với Apple, Muhammad chỉ được công ty hoàn lại số tiền 207 bảng Anh vì những gì xảy ra. Cảm thấy tức giận với điều đó, vị bác sĩ này cho biết “Tôi đã nói với bộ phận dịch vụ khách hàng rằng ‘Bạn làm tốt lắm, bạn đã xé xác tôi, bạn đã thành công trong việc xé xác con tôi’”.

Được biết, trò chơi Dragons: Rise of Berk dựa trên loạt phim How to Train Your Dragon, nơi người chơi có thể tạo phiên bản hư cấu Isle of Berk của riêng mình từ các bộ phim.

