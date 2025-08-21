Sau bao năm chờ đợi, Android sắp có tính năng "vàng" của iOS

Một trong những tính năng được người dùng Android "ghen tị" nhất với iMessage - khả năng thu hồi tin nhắn đã gửi - cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực. Google đang trong quá trình triển khai rộng rãi tính năng này cho ứng dụng Messages sau một thời gian thử nghiệm beta.

Đối với người dùng iPhone, khả năng "Undo Send" trên iMessage từ lâu đã là một "cứu cánh" trong vô số tình huống gửi nhầm tin nhắn. Trong khi đó, người dùng Android chỉ biết ước ao và phải chấp nhận rằng "bút sa gà chết". Nhưng thời gian chờ đợi dường như đã kết thúc.

Đã có thể thu hồi tin nhắn gửi nhầm trên Android.

Theo phát hiện mới nhất từ trang công nghệ Android Authority, Google đang bắt đầu triển khai tính năng thu hồi tin nhắn đã gửi cho tất cả mọi người trong cuộc trò chuyện trên ứng dụng Google Messages.

Điểm gây chú ý nhất có thể là giới hạn thời gian. Trong khi iMessage của Apple chỉ cho phép người dùng thu hồi tin nhắn trong vòng 2 phút ngắn ngủi, các thử nghiệm ban đầu của Android Authority cho thấy Google Messages có thể cho phép người dùng xóa tin nhắn trong khoảng thời gian lên tới 1 tiếng đồng hồ sau khi gửi. Nếu điều này là sự thật, đây sẽ là một lợi thế vượt trội so với đối thủ.

Tất nhiên, tính năng này vẫn có những giới hạn của nó. Chẳng hạn như việc thu hồi không đảm bảo người nhận chưa kịp đọc tin nhắn trước khi nó biến mất. Bên cạnh đó, nếu người nhận đang sử dụng phiên bản Google Messages quá cũ, tin nhắn sẽ không bị xóa ở phía họ. Và tính năng này sẽ không hoạt động khi bạn nhắn tin với người dùng sử dụng một ứng dụng nhắn tin khác (ví dụ: nhắn tin SMS/MMS thông thường).

Dù vẫn còn những câu hỏi về giới hạn cuối cùng, đây chắc chắn là một tin cực vui cho hàng triệu người dùng Android, đặc biệt khi Google Messages hiện là ứng dụng nhắn tin mặc định trên hầu hết các thiết bị, trong đó có dòng Samsung Galaxy. Việc có thể "chữa cháy" sau khi gửi nhầm tin nhắn chắc chắn sẽ là một nâng cấp trải nghiệm quý giá.