Đồng hồ Apple Wacth quá đắt khiến người dùng e ngại

Thứ Sáu, ngày 19/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Trong quý 1 năm nay, doanh số smartwatch toàn cầu tăng 12% nhưng riêng doanh số của Apple Watch lại giảm 13%.

Một báo cáo mới từ Canalys đã tiết lộ một số xu hướng trong sự tăng trưởng của thị trường đồng hồ thông minh - smartwatch toàn cầu. Trên toàn thế giới, tổng doanh số smartwatch trong quý 1 năm nay đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp sự lan rộng của COVID-19 ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh của sản xuất, thị trường và xu hướng tiêu dùng.

Doanh số smartwatch trong quý 1 trên toàn cầu.

Apple đứng đầu về thị phần, với 5,2 triệu chiếc Apple Watch khác nhau được bán ra. Con số này ít hơn 13% trong cùng quý 1 năm ngoái. Lý do được đưa ra là đồng hồ Apple Watch quá đắt trong khi nhiều người đang phải tiết kiệm chi tiêu hơn trong đại dịch.

Huawei đứng thứ hai với 2,1 triệu chiếc được xuất xưởng với mức tăng trưởng 113% so với cùng kỳ năm ngoái. Samsung đứng thứ ba với 1,8 triệu chiếc được xuất xưởng, nhiều hơn so với con số 1,2 triệu chiếc trong Qúy 1 năm 2019. Xếp hạng thứ tư và thứ năm là Garmin và Fitbit. Garmin tăng 24% trong khi Fitbit giảm 21% so với 3 tháng đầu năm ngoái.

Trung Quốc dẫn đầu về doanh số smartwatch.

Trong quý đầu tiên, Bắc Mỹ lần đầu tiên chiếm ít hơn một phần ba doanh số smartwatch. Nhu cầu về Apple Watch đã tăng trưởng đều đặn ở thị trường nước ngoài trong khi doanh số bán hàng chậm lại ở Mỹ và châu Âu. .

Trung Quốc chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh nhất về doanh số smartwatch với mức tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đồng hồ thông minh phiên bản hỗ trợ kết nối di động của Apple và Xiaomi đã tạo nên tiếng vang tại thị trường này. Trong những tháng còn lại của năm 2020, các chuyên gia dự đoán thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng doanh số smartwatch, nổi bật với các thương hiệu địa phương như Xiaomi, Huawei và Oppo vì chúng có giá thấp hơn đáng kể so với Apple Watch.

