iPhone tương lai tiến gần hơn tới màn hình “toàn kính”

Thiết kế Dynamic Island không chỉ thể hiện sự sáng tạo của Apple mà còn giúp che giấu phần khoét lớn hơn chứa các cảm biến Face ID. Trong những năm qua, thiết kế Dynamic Island gần như không có sự thay đổi, tuy nhiên mọi thứ sẽ khác với iPhone 18 Pro.

Dynamic Island đã có mặt trên iPhone từ thế hệ iPhone 14 Pro.

Rò rỉ mới nhất từ hai nguồn uy tín khác nhau đã chỉ ra rằng iPhone 18 Pro có thể sở hữu một phiên bản Dynamic Island mỏng hơn. Nguồn tin đầu tiên đến từ tài khoản X có tên @earlyappleleaks (Majin Bu) khi người này đã chia sẻ hình ảnh dường như là nguyên mẫu của thiết bị. Hình ảnh cho thấy khi chiếu đèn pin vào góc màn hình, một lỗ tròn nhỏ xuất hiện bên dưới, gợi ý rằng Apple có thể đang di chuyển cảm biến Face ID xuống dưới màn hình.

Chuyên gia rò rỉ thông tin Ice Universe, nổi tiếng với độ chính xác cao, cũng đã đăng tải hình ảnh về các miếng dán bảo vệ màn hình dành cho iPhone 18 Pro. Điểm đáng chú ý là các lỗ khoét trên những miếng dán này nhỏ hơn đáng kể so với các mẫu hiện tại càng củng cố thêm tin đồn về thiết kế mới.

Hình ảnh đăng tải bởi Majin Bu và Ice Universe.

Người rò rỉ Majin Bu cho biết, vùng Dynamic Island trên iPhone 17 Pro có thể bị thu nhỏ khoảng 35%, một thay đổi đáng kể đủ để được coi là một sự thiết kế lại. Ice Universe cũng khẳng định rằng thiết kế Dynamic Island mới sẽ có mặt trên ba mẫu iPhone 18, bao gồm iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và 18 bản tiêu chuẩn, mặc dù viền màn hình có thể vẫn không thay đổi.

Với thông tin về chiến lược ra mắt theo từng giai đoạn của Apple, trong đó các mẫu iPhone 18 Pro dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9/2026, cùng với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, và iPhone 18 sẽ xuất hiện vào đầu năm 2027, những tin đồn này càng trở nên đáng tin cậy hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải mọi nguồn tin đều đồng ý về việc Dynamic Island mới sẽ xuất hiện trên toàn bộ dòng iPhone 18, đặc biệt khi một số nguồn thậm chí còn nghi ngờ rằng sự thay đổi này sẽ không diễn ra trong chu kỳ nâng cấp này.